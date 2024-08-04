新聞眼／武統聲浪陡升 學界看壞未來兩岸關係

美國與賴政府近來重新檢視聯合國2758號決議，試圖為「抗中保台」、突破「一中困境」找尋新的法理依據，但此舉明顯激怒中國大陸。美台一面希求台海和平穩定，一面又要大陸同意「一中一台」，怕是一廂情願，且更加促使兩岸軍事對抗。

賴清德總統上台後提出「新兩國論」（中華民國 與中華人民共和國互不隸屬），7月30日出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會」，再直指中國錯誤詮釋「聯大第2758號」決議，與「一中原則」不當連結，限縮台灣的國際參與，並且建構中國武力犯台的法理依據，他還稱要以對等、尊嚴的立場與中國交流。

賴總統的說法源自其「兩國論」的基礎，且希望在「國對國」的立場上對等交流，這被大陸視為「台獨分裂行為」，大陸是堅決反對、根本不可能接受。

大陸處理台灣問題的最高原則一直是「和平統一」，隨著兩岸關係每下愈況，武統聲浪近年已在大陸內部陡升，不少學界看壞未來兩岸關係，「和平統一」前景日趨迷茫，從過去普遍的樂觀期待變成「哪怕只有一絲和平統一的希望，也要盡全力去爭取」。這意味，在民進黨當局主政下，大陸被迫採取非和平統一的可能性已大增。

一可從解放軍的整軍備戰動向看出，從沒收海峽中線、機艦持續抵近擾台、圍台軍演、金廈海域常態性執法巡航，到新航母福建艦的加速海試以及各新型機艦武器的服役，無非是要為未來「非和平手段」解決台灣問題作後盾。

二從大陸學界政界可看出，大陸政界已將台灣視為一個叛亂團體，除了三年前杜拜一場國際論壇，香港代表稱台灣不是一個國家，而是中國的一個「叛亂省」後；中共 駐法國大使盧沙野今年6月也直指「目前台灣的政權是中國版圖上的一個叛逆政權。中國政府隨時準備驅逐此政權，重新奪回對台灣的治理權」。

儘管這些是個別說法，但也代表大陸一部分的民意，大陸已有人開始思考當前的兩岸恐回到上世紀仍在持續的內戰時期。中國的內戰並沒有結束，另一層含義就是一方不投降，另一方就會以武力進行到底。

大陸官方面對嚴峻的兩岸局勢，中共政治局委員、外長王毅 7月底在東協外長會議上跟美國國務卿布林肯說，「台獨與台海和平水火不容。台獨勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮台獨空間，朝著實現完全統一的目標努力」。5月24日，大陸國防國發言人吳謙也有相同的警告。大陸的「反制」包括外交上對台更緊密的圍堵，以及軍事上對台更極限的壓縮。

中美建交後，上世紀80年代，兩岸迎來全新格局，大陸以和平統一取代了「解放台灣」，90年代起，台灣廢除動員戡亂時期臨時條款，憲法增修條文與兩岸人民關係條例等規定了大陸地區與台灣地區的交流規範，兩岸有了半官方乃至官方的接觸，兩岸不再軍事對立。

兩岸不以武力解決台海問題，還從相互摸索、試探、交流，且一度朝向「和平共榮發展」的路徑。但如今，隨著兩岸沒有互信，敵意螺旋日增，美台持續加大抗中力道，大陸似將重啟「內戰延續」的按鈕，台灣則是準備「國與國」的抗敵之戰。

當年「憲法增修條文」與「兩岸人民關係條例」給了兩岸得以接觸交往的「創造性模糊政治基礎」，賴政府稱兩岸為兩國，等同放棄兩岸本可往來的橋梁，走回蔣毛時期對立時代。但隨著中共政軍經實力的大增，台灣的對抗能力令人憂心，且不論台灣能否依靠美國擋住大陸的「零日攻擊」，對兩岸都是莫大的悲劇，兩岸人民將是最無辜的受害者。