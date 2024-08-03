美智庫民調 逾半台灣人 認美下任總統定會協防

美國副總統賀錦麗（右）的對台政策，可望追尋拜登（左）步伐，敢言支持台灣。（美聯社）

7月30日刊登在華府智庫布魯金斯研究所網站的最新民調顯示，過半數的5成47台灣民眾認為，不論誰當選美國總統，美國都會在台海衝突時協防台灣。但也有3成73回答，不管誰當選都不會協防台灣。

華爾街日報1日報導稱，可望代表民主黨競選美國總統的副總統賀錦麗 ，外交政策經驗較淺。她對中國大陸政策的看法僅能從過去發言紀錄窺見。比起要台灣付保護費的前總統川普 ，賀錦麗在對台方面將追尋總統拜登 步伐，敢言支持台灣。

加州司法體系出身的賀錦麗，自2021年1月擔任副總統起接觸外交。華府與北京國際政治學者分析，賀錦麗「總統」將大幅借用拜登政府的中國政策思維，包括定調中國為美國國際地位的極權挑戰者。她過去的聲明與國會投票紀錄也顯示，比起川普聚焦經貿，她較重視中國人權與網路攻擊等議題。

華府智庫戰略與國際研究中心研究員麥艾維表示，賀錦麗將延續拜登加強和盟邦日本、南韓及區域國家聯手抗中的戰略。她過去的公職角色形塑其對外交事務的看法，包含重視人權與氣候變遷，並維持拜登任內與盟友的合作關係。

賀錦麗一位幕僚指稱，她副總統任內已四度出訪亞洲，與美國在印太五個條約盟國的領袖會面，率團出席高峰會，曾與中國國家主席習近平在曼谷會晤。她重申美國對盟邦的承諾，在日本與菲律賓發表聲明，凸顯北京的軍經侵略行為。

對台部分，賀錦麗前年1月曾與時任副總統的賴總統，在宏都拉斯總統就職典禮場邊短暫交談。她當時與賴清德談到美台在中美洲的共同利益，也談及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。她去年底也曾在日本重申美國將持續支持台灣防衛能力，這符合美國一貫政策。

賀錦麗對中國的經濟政策則較不明確。她曾在副總統候選人辯論時直言，川普對中國的經貿戰失敗。但她和川普同樣反對跨太平洋夥伴協定（TPP）。

另外，美國海軍戰爭學院教授艾立信及美國萊斯大學研究員柯林斯，1日在萊斯大學貝克研究所網站發文指稱，中國大陸若併吞台灣，恐引發一個多世紀以來最嚴重的全球經濟衝擊，對美國利益造成毀滅性影響，相當於二戰造成的損失，甚至更嚴重。

前述文章指稱，由於台灣在全球半導體產業居主導地位，若台灣陷落，美國將無法完全從如此失敗中全身而退，恐擾亂全球科技工業供應鏈。

屆時美國領導的科技聯盟若採取制裁或祭出禁運反制，半導體供貨的中斷恐比新冠肺炎疫情最嚴重時期還更嚴峻。台灣先進半導體供應中斷，將阻礙醫學和材料科學等關鍵領域發展。

中國控制台灣將危及機敏技術與資訊，削弱美國對中國軍事行動的監控能力，並使中國對南韓、日本和菲律賓等美國盟邦占據主導地位。這可能嚴重影響這三國自主行動能力，從而質疑美國對其盟友的承諾。若美國的亞洲盟友，對美國提供的安全保障喪失信心，將產生跨區域的核擴散壓力。