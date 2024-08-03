我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／Kobe第2座雕像揭曉 擁抱女兒一幕成永恆

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

賴清德最快8月底出訪 震撼美中台三邊關係

記者 郭崇倫
去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)
去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)

賴總統上任後，按往例將出訪友邦，台北外交圈已開始耳語，據了解出訪友邦與過境美國計畫已向美國在台協會（AIT）提出，近日國安會高層及外交部高層都紛紛出國，或訪美交涉、或先行踩線，顯示出訪計畫已箭在弦上。但出訪引發的美中台效應，勢必將對目前三邊關係再次造成震撼。

8年前，前總統蔡英文上任後首次出訪是在2016年6月底、7月初，訪問中南美邦交國，並過境美國邁阿密、洛杉磯。賴總統上任後，外交部也正規畫他的首次出訪，時間將落在8月底、9月初。外交部長林佳龍證實，確實有幾個出訪行程規畫中，現在還沒定案。首先是要決定去哪？是去拉美還是南太友邦？

去南太沒辦法過境美國，暫不考慮，而拉美比較像樣的邦交國，海地政局動盪，可先排除，就只剩下中美洲的瓜地馬拉、南美洲的巴拉圭，以巴拉圭最可能。去年副總統賴清德率特使團前往巴拉圭祝賀潘尼亞總統就職，五二○前換成潘尼亞訪台為賴慶賀，特別口頭邀訪賴總統，除兩國邦誼，兩人交情也甚篤，成為出訪首選。

接下來是帶什麼訪問伴手禮？台灣已派出經貿訪問團，其中包括電動巴士、食品加工、5G網路、AI算力及智慧生產管理等業者，但潘尼亞要的是晶圓廠。7月24日潘尼亞在社群平台發文指出，要與台灣半導體領域業者商談投資，外交部表示將再籌組半導體專家團赴巴，提供巴國半導體產業發展規畫芻議。

台灣半導體全球知名，也受盛名之累，現在友邦已不以勞力密集產業與基礎建設為滿足，直接就要晶圓廠，問題是當地作業員和技術人員技術水準差距太大，即使找得到外銷市場，投資成本恐高得嚇人。

中華民國元首出訪，更重要的是在美國過境，而首次出訪如何接待，反映出美國當局對台灣的肯定，換句話說，拜登當局對賴清德的兩岸政策，由於就任演說，心中容或有芥蒂，台北方面也希望藉這次過境，能顯示出美國當局的肯定，讓賴總統取得國際的正當性。

然而相對來說，美國行政部門一定有提醒賴政府，必須採取積極行動緩和兩岸緊張對立，賴政府最近對兩岸的軟化，包括陸委會主委邱垂正重申「兩岸互不隸屬」，以及金門漁船事件的處理，應都與對美有所求、美方的要求有關。

時間愈往後，接近美國大選，過境就愈不可能，外交部長林佳龍在記者會也說，美國今年是選舉年，會注意不要引起沒必要的反應，以達到元首出訪目標。所以出訪在8月底、9月初最有可能。

過境美國期間，除行政當局給予的過境禮遇，還有與國會議員、當地政治人物的會見，由於目前是休會期間，大概只有過境地點的議員會親自會見，其他議員則會安排以電話問候。

最為敏感的則是與民主、共和兩黨正副總統候選人的會見或通話，這個安排是高難度，但不是不可能，近日各國領袖訪美莫不希望有此安排，如果能成，將足以顯示駐美代表處的潛在功力，也是判定過境行程是否成功的基準。

近期一直傳出卸任的蔡英文也可能出訪，外界猜測，賴蔡的出訪恐產生競合關係；由於蔡已卸任，以平民身分可望進入美國官署及國會，甚至與美國官員會面，而賴清德現任元首的身分則不大方便，因此若蔡先到美國、賴後去，將引發相當尷尬。

但據熟識蔡的人指稱，蔡總統卸任後不願有任何新聞，更遑論製造爭議，據了解蔡的出訪正朝歐洲方面籌備。

其實台美主要評估的就是大陸反應，據稱北京現在鎖定蔡賴出訪，全力優先防堵反對，若美國給賴相當的過境禮遇，可能衝擊目前穩下來的中美關係。

日前美國國務卿布林肯與大陸外長王毅在寮國會晤時，花相當時間討論台灣問題；布林肯特別提到，在賴總統就職後不久，解放軍模擬對台封鎖；王毅回應相當不客氣，聲稱台獨勢力每挑釁一次，北京必會反制一次，措辭與過去不同，暗示意味強烈。

中華民國元首要走出去其實無可厚非，但現在難題丟給美國這邊，美國勢必要考慮若讓賴過境，就代表承認賴的政策有美國背書，這勢必會使美中關係再陷谷底。但若拒絕過境或給予較低待遇，像到夏威夷或阿拉斯加，那在美國大選年勢必引發政治風波，的確是兩難。

去年7月，時任副總統賴清德（右）在總統府會晤訪台的巴拉圭總統當選人潘尼亞（左）。...
去年7月，時任副總統賴清德（右）在總統府會晤訪台的巴拉圭總統當選人潘尼亞（左）。(圖／總統府提供)

賴清德 中華民國 王毅

上一則

公廁免治馬桶「超噁噴頭」 醫建議2重點防細菌感染

下一則

外資賣超966億 台股2日重挫逾千點史上最慘

延伸閱讀

賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係

賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係
台拳擊女將林郁婷巴奧出賽 賴清德、蔡英文送暖打氣

台拳擊女將林郁婷巴奧出賽 賴清德、蔡英文送暖打氣
蘇貞昌、謝長廷任資政 賴清德親舅、性騒疑犯也入列

蘇貞昌、謝長廷任資政 賴清德親舅、性騒疑犯也入列
冷眼集／資政國家重要名器 賴清德用人卻不避嫌

冷眼集／資政國家重要名器 賴清德用人卻不避嫌

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢