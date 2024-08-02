賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係

去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)

賴清德 總統上任後，按往例將出訪友邦，台北外交圈已開始耳語，據了解出訪友邦與過境美國計畫已向美國在台協會（AIT）提出，近日國安會高層及外交部高層都紛紛出國，或訪美交涉、或先行踩線，顯示出訪計畫已箭在弦上。但出訪引發的美中台效應，勢必將對目前三邊關係再次造成震撼。

8年前，前總統蔡英文上任後首次出訪是在2016年6月底、7月初，訪問中南美邦交國，並過境美國邁阿密、洛杉磯。賴總統上任後，外交部也正規畫他的首次出訪，時間將落在8月底、9月初。外交部長林佳龍證實，確實有幾個出訪行程規畫中，現在還沒定案。首先是要決定去哪？是去拉美還是南太友邦？

去南太沒辦法過境美國，暫不考慮，而拉美比較像樣的邦交國，海地政局動盪，可先排除，就只剩下中美洲的瓜地馬拉、南美洲的巴拉圭，以巴拉圭最可能。去年副總統賴清德率特使團前往巴拉圭祝賀潘尼亞總統就職，五二○前換成潘尼亞訪台為賴慶賀，特別口頭邀訪賴總統，除兩國邦誼，兩人交情也甚篤，成為出訪首選。

接下來是帶什麼訪問伴手禮？台灣已派出經貿訪問團，其中包括電動巴士、食品加工、5G網路、AI算力及智慧生產管理等業者，但潘尼亞要的是晶圓廠。7月24日潘尼亞在社群平台發文指出，要與台灣半導體領域業者商談投資，外交部表示將再籌組半導體專家團赴巴，提供巴國半導體產業發展規畫芻議。

台灣半導體全球知名，也受盛名之累，現在友邦已不以勞力密集產業與基礎建設為滿足，直接就要晶圓廠，問題是當地作業員和技術人員技術水準差距太大，即使找得到外銷市場，投資成本恐高得嚇人。

但中華民國 元首出訪，更重要的是在美國過境，而首次出訪如何接待，反映出美國當局對台灣的肯定，換句話說，拜登當局對賴清德的兩岸政策，由於就任演說，心中容或有芥蒂，台北方面也希望藉這次過境，能顯示出美國當局的肯定，讓賴總統取得國際的正當性。

然而相對來說，美國行政部門一定有提醒賴政府，必須採取積極行動緩和兩岸緊張對立，賴政府最近對兩岸的軟化，包括陸委會主委邱垂正重申「兩岸互不隸屬」，以及金門漁船事件的處理，應都與對美有所求、美方的要求有關。

時間愈往後，接近美國大選，過境就愈不可能，外交部長林佳龍在記者會也說，美國今年是選舉年，會注意不要引起沒必要的反應，以達到元首出訪目標。所以出訪在8月底、9月初最有可能。

過境美國期間，除行政當局給予的過境禮遇，還有與國會議員、當地政治人物的會見，由於目前是休會期間，大概只有過境地點的議員會親自會見，其他議員則會安排以電話問候。

最為敏感的則是與民主、共和兩黨正副總統候選人的會見或通話，這個安排是高難度，但不是不可能，近日各國領袖訪美莫不希望有此安排，如果能成，將足以顯示駐美代表處的潛在功力，也是判定過境行程是否成功的基準。

近期一直傳出卸任的蔡英文也可能出訪，外界猜測，賴蔡的出訪恐產生競合關係；由於蔡已卸任，以平民身分可望進入美國官署及國會，甚至與美國官員會面，而賴清德現任元首的身分則不大方便，因此若蔡先到美國、賴後去，將引發相當尷尬。

但據熟識蔡的人指稱，蔡總統卸任後不願有任何新聞，更遑論製造爭議，據了解蔡的出訪正朝歐洲方面籌備。

其實台美主要評估的就是大陸反應，據稱北京現在鎖定蔡賴出訪，全力優先防堵反對，若美國給賴相當的過境禮遇，可能衝擊目前穩下來的中美關係。

日前美國國務卿布林肯與大陸外長王毅 在寮國會晤時，花相當時間討論台灣問題；布林肯特別提到，在賴總統就職後不久，解放軍模擬對台封鎖；王毅回應相當不客氣，聲稱台獨勢力每挑釁一次，北京必會反制一次，措辭與過去不同，暗示意味強烈。

中華民國元首要走出去其實無可厚非，但現在難題丟給美國這邊，美國勢必要考慮若讓賴過境，就代表承認賴的政策有美國背書，這勢必會使美中關係再陷谷底。但若拒絕過境或給予較低待遇，像到夏威夷或阿拉斯加，那在美國大選年勢必引發政治風波，的確是兩難。