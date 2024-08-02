我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

胡姓釣客滯陸4個半月 陳玉珍：8/7赴陸接回

台灣新聞組／台北2日電
國民黨籍立委陳玉珍表示，經與陸方協調後，她將於8月7日陪同家屬一同前往大陸將胡姓釣客接回來。（本報資料照片）
國民黨籍立委陳玉珍表示，經與陸方協調後，她將於8月7日陪同家屬一同前往大陸將胡姓釣客接回來。（本報資料照片）

金門籍立委陳玉珍昨晚表示，將於8月7日陪同家屬一同前往大陸，將胡姓釣客接回來。她說，「修合無人見，存心有天知」，近期以來在金門海域發生的大小風波如今能夠逐一解決，各方都盡最大努力與善意，讓事情得以圓滿，最後共同迎接開放陸客來金門觀光旅遊的好消息。

金門兩名釣客於今年3月17日出海釣魚迷航，隔日被大陸海警救起，陸方原欲將兩人送返金門，因其中胡姓釣客具現役軍人身分，僅於3月23日先送回另名釣客。胡姓釣客雖於今年5月8日退伍生效，仍被滯留在大陸。

國民黨主席朱立倫昨天到金門出席國會改革說明會暨國民黨金門縣黨部新任主任委員陳玉珍布達典禮，被問到金門快艇翻船事件政府反應慢半拍？朱立倫表示，要特別謝謝陳玉珍、金門縣府與民間團體的努力，終於讓事件終於落幕。

朱立倫說，他常講「遲到比不到好」，但這次是不是真的太晚了，拖了將近半年，對漁民和兩岸關係傷害非常大，希望未來能記取教訓，兩岸只有透過對話交流、不能對抗交惡。

他也說，現在還有很多問題沒有解決，包括澎湖漁船大進滿88號還沒回來，要拜託陳玉珍多做溝通；還有觀光旅遊的開放，昨看到很多小三通的客人，希望有更多大陸觀光客、團客透過交流，增進觀光旅遊業的發展。

台方派駐港澳辦事處近年因「一中承諾書」議題，未能輪替，陸委會昨指出，外交部駐澳門官員已調回國內，但接任者因一中承諾書問題「台方無法同意」，呼籲澳門「盡速摒除不必要的障礙」，並強調「也會做最壞的打算」。

昨天下午記者會上，記者詢問，何謂「最壞的打算」，台方是否可能撤處、變賣在澳門的國父紀念館等國產？陸委會副主委梁文傑未具體回應。而就過去幾年「一中承諾書」實務上有無變通方案？他表示，「如果他們堅持就沒有變通的空間，目前為止是這樣」。

觀光 澳門 國民黨

上一則

拒認國民黨附隨組織 救國團敗訴

下一則

吸金90億 im.B「綠友友」主嫌曾耀鋒判16年半

延伸閱讀

金門立委陳玉珍證實 8月7日陪家屬赴大陸接胡姓釣客

金門立委陳玉珍證實 8月7日陪家屬赴大陸接胡姓釣客
陳玉珍：大陸允諾讓台方派人將滯留釣客接回

陳玉珍：大陸允諾讓台方派人將滯留釣客接回
滯留陸釣客終能回家 藍立委：8月接人返家

滯留陸釣客終能回家 藍立委：8月接人返家
禮讓黃國昌選竹市促藍白合？朱立倫：不存在的事不討論

禮讓黃國昌選竹市促藍白合？朱立倫：不存在的事不討論

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」