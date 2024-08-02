胡姓釣客滯陸4個半月 陳玉珍：8/7赴陸接回

國民黨籍立委陳玉珍表示，經與陸方協調後，她將於8月7日陪同家屬一同前往大陸將胡姓釣客接回來。（本報資料照片）

金門籍立委陳玉珍昨晚表示，將於8月7日陪同家屬一同前往大陸，將胡姓釣客接回來。她說，「修合無人見，存心有天知」，近期以來在金門海域發生的大小風波如今能夠逐一解決，各方都盡最大努力與善意，讓事情得以圓滿，最後共同迎接開放陸客來金門觀光 旅遊的好消息。

金門兩名釣客於今年3月17日出海釣魚迷航，隔日被大陸海警救起，陸方原欲將兩人送返金門，因其中胡姓釣客具現役軍人身分，僅於3月23日先送回另名釣客。胡姓釣客雖於今年5月8日退伍生效，仍被滯留在大陸。

國民黨 主席朱立倫昨天到金門出席國會改革說明會暨國民黨金門縣黨部新任主任委員陳玉珍布達典禮，被問到金門快艇翻船事件政府反應慢半拍？朱立倫表示，要特別謝謝陳玉珍、金門縣府與民間團體的努力，終於讓事件終於落幕。

朱立倫說，他常講「遲到比不到好」，但這次是不是真的太晚了，拖了將近半年，對漁民和兩岸關係傷害非常大，希望未來能記取教訓，兩岸只有透過對話交流、不能對抗交惡。

他也說，現在還有很多問題沒有解決，包括澎湖漁船大進滿88號還沒回來，要拜託陳玉珍多做溝通；還有觀光旅遊的開放，昨看到很多小三通的客人，希望有更多大陸觀光客、團客透過交流，增進觀光旅遊業的發展。

台方派駐港澳辦事處近年因「一中承諾書」議題，未能輪替，陸委會昨指出，外交部駐澳門 官員已調回國內，但接任者因一中承諾書問題「台方無法同意」，呼籲澳門「盡速摒除不必要的障礙」，並強調「也會做最壞的打算」。

昨天下午記者會上，記者詢問，何謂「最壞的打算」，台方是否可能撤處、變賣在澳門的國父紀念館等國產？陸委會副主委梁文傑未具體回應。而就過去幾年「一中承諾書」實務上有無變通方案？他表示，「如果他們堅持就沒有變通的空間，目前為止是這樣」。