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加拿大巡防艦穿越台海 強調促進印太安全

記者李人岳／台北1日電
加拿大海軍巡防艦蒙特婁號7月31日由北向南航行穿越台灣海峽。圖／蒙特婁號臉書粉專
加拿大海軍巡防艦蒙特婁號7月31日由北向南航行穿越台灣海峽。圖／蒙特婁號臉書粉專

加拿大海軍蒙特婁號巡防艦（HMCS Montreal FFH336）7月31日由北向南航行穿越台灣海峽。蒙特婁號強調，這是例行穿越台灣海峽的活動。此舉是按照國際法運作，支持國際秩序。

國防部證實，加拿大護衛艦1艘，7月31日由北向南航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。蒙特婁號也在臉書粉絲業貼出圖文，說明這是例行穿越台灣海峽的活動。 並強調加拿大和盟友一起，按照國際法運作，支持國際秩序。這樣的活動促進印太區域的和平、復原力和安全。

蒙特婁號日前也在臉書粉絲頁公布在東海進行直升機夜航訓練的畫面，並且轉載與美軍驅逐艦羅夫．強森號（USS Ralph Johnson ,DDG-114）在東海協同演訓的圖文。

蒙特婁號曾經於2026年6月和美國軍艦聯合通過台灣海峽，當時曾遭中共艦艇挑釁切入美軍驅逐艦鍾雲號的前方，雙方間距不到150碼。蒙特婁號今年春天再次展開印太部署，6月間曾參與「勇敢之盾2024」演習，和美國海軍尼米茲號航艦打擊群及法、日艦艇在南海進行操演。

加拿大駐台代表倪傑民今年6月曾證實，加拿大今年應已至少有一艘軍艦通過台海，以每年平均3艘的數量來看，必然可預期更多加拿大軍艦現蹤台海。不過蒙特婁號6月底結束與日本、菲律賓聯合演習後，與美軍驅逐艦繞行台灣東部外海北返，未依往例穿越台灣海峽，當時曾引發國內議論。

加拿大海軍蒙特婁號巡防艦（HMCS Montreal FFH336）。(蒙特婁號...
加拿大海軍蒙特婁號巡防艦（HMCS Montreal FFH336）。(蒙特婁號臉書粉專)
加拿大海軍巡防艦蒙特婁號7月31日由北向南航行穿越台灣海峽。圖／蒙特婁號臉書粉專
加拿大海軍巡防艦蒙特婁號7月31日由北向南航行穿越台灣海峽。圖／蒙特婁號臉書粉專
加拿大海軍巡防艦蒙特婁號與美軍驅逐艦羅夫‧強森號(USS Ralph Johns...
加拿大海軍巡防艦蒙特婁號與美軍驅逐艦羅夫‧強森號(USS Ralph Johnson ,DDG-114)在東海協同演訓。(美軍太平洋艦隊臉書粉專)

加拿大 臉書 國防部

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