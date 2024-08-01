與台船擦撞 陸船拒海巡登檢逃逸 被大陸海警帶回

海巡署永康艦對大陸籍漁船「閩惠漁1486」實施水砲強勢攔停。(圖／海巡署提供)

台灣籍漁船「勝榮財36」昨天上午9時許，在七美西北42.5浬與陸籍漁船「閩惠漁1486」不慎擦撞，「勝」船右船側多處受損，無航安顧慮，船上一名菲籍漁工腹部受傷腹痛，海巡協助將他後送澎湖馬公就醫；「閩」船拒絕停船往大陸方向蛇行逃逸，海巡永康艦一度實施水砲強勢攔停，「閩」船最後在海峽中線以西10浬，被大陸海警船登檢帶回。

海洋委員會海巡署艦隊分署說，昨天上午9時許接獲「勝榮財36」漁船報案，與陸籍漁船「閩惠漁1486」不慎擦撞，立刻派遣永康艦、10087艇及3519艇前往應處。

艦隊分署表示，永康艦在昨天上午11時許抵達通報海域，發現「勝」船及「閩」船，即實施廣播、鳴笛要求停船受檢，「閩」船拒絕停船，加速往中國大陸方向蛇行逃逸，永康艦實施水砲強勢攔停，並與10087艇配合持續緊追該船，3519艇則協助接駁腹痛漁工後送澎湖馬公就醫。

艦隊分署說，「閩」船昨天下午1時許時許，在七美西北67浬處、海峽中線以西10浬，被中國海警船14085攔截並進行登檢，永康艦立即以無線電告知中國海警船本案案況，後續海巡署將完備相關蒐證資料，由陸委會及漁業署協助求償事宜，「勝」船則由澎湖隊及臺南隊巡防艇伴航戒護至高雄興達港檢修，永康艦持續在澎湖海域執行護漁巡弋。