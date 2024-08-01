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梁文傑：兩國、兩區互不隸屬 是一樣的

記者廖士鋒／台北1日電
陸委會副主委梁文傑。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑。（記者廖士鋒／攝影）

陸委會副主委梁文傑上任後對兩岸定位曾做過多次表述，他昨日接受網路節目專訪時再次提出，蔡、賴兩位總統「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，跟「台灣地區跟大陸地區互不隸屬」是一樣的，差異只在稱國名，還是要稱地區。

梁文傑這番說法堪稱是民進黨政府對兩岸「互不隸屬」又一新詮釋。他指出，根據「兩岸人民關係條例」，「兩岸」是簡稱，全名是「大陸地區與台灣地區人民關係條例」，「因為太拗口」，所以通常都是講「兩岸關係」。

梁文傑進一步表示，賴總統或蔡總統都曾講過、且目前都堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，從陸委會的角度來講一樣，這跟台灣地區跟大陸地區互不隸屬是一樣的，所不同的只是要稱國名還是要稱地區。

他認為，「這等於是訓詁學」，「因為兩岸關係其實很多都是在做文字遊戲、做文章了」。

展望未來兩岸關係，梁文傑強調，「對兩岸關係我們要把它好好維持，但是也不要有幻想」。他指出，中華民國在對岸的眼中就是非法政府、就是應該要被統一掉的地方政府。中共總書記習近平「可能會做的超乎你我想像得久」，所以不要存在幻想。

梁文傑並預期，大陸海警未來還是會繼續進入台灣禁限制水域宣示執法權，不會因陸船翻覆事件落幕就停止，因此台灣政府「亮旅遊橙燈會比較長期」。

兩岸前天就0214金廈海域事件進行協商，罹難者家屬與台方達成共識，但對於陸委會主委邱垂正表示，事件是「在兩岸既有管道的持續溝通下，務實推動相關問題的妥善解決」，大陸國台辦昨晚間發布新聞稿，再次強調「此次溝通與兩岸協商談判無關」，喊話台灣有關方面盡快查明真相，要求台方停止用粗暴危險方式對待大陸漁民。

陳斌華首先指出，「0214惡性撞船事件（陸方說法）」的基本事實，是台海巡人員用粗暴危險方式對待大陸漁民，造成人員死亡。大陸有關方面高度關切。

他重申，受遇難者家屬委託，晉江市紅十字會與台灣有關方面聯繫溝通，使善後相關事宜得以解決。「我要再次強調，此次溝通與兩岸協商談判無關。」

陳斌華說，我們再次敦促台有關方面盡快查明真相，做出公正的調查結論，對涉事人員作出相應處理。

他還表示，大陸有關方面歷來重視漁業資源的保護和相關海域正常秩序的維護，近年來採取各種措施，加強對漁民出海生產管理。對台灣漁民，我們也始終以同胞情誼相待，在沿海設立台灣漁民接待點，為台灣漁船、漁民提供避風、補給、供水、搶險救助等幫助。

陳斌華說，台灣有關方面應當尊重兩岸漁民長期在傳統漁區作業的事實，停止抓扣大陸漁船和用粗暴危險方式對待大陸漁民，保證漁民生命財產安全。

在前天陸委會召開的記者會上，對於此次協商被視為「新金門模式」，能否成為未來兩岸協商的基準，邱垂正說，不管外界稱為兩岸兩會模式、金門模式、澳門模式、事務性協商、小兩會，所有重點都在「政府主導」，官方才具有公權力，才能夠維護國家安全及民眾的福祉，才有能力務實解決民眾的問題，這是政府存在的目的及價值。

邱垂正說，本案事涉政府公權力，陸委會與海委會、海巡署等單位成立專案小組，評估事態發展、整合協調相關部門意見，在兩岸既有管道的持續溝通下，務實推動相關問題的妥善解決，過程中，也感謝社會各界的支持與促成。

中華民國 兩會 華人

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