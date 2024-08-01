川普政府前官員談外交：台國防開支嚴重不足

美國前官員表示，台灣國防支出占GDP2.4%，嚴重不足。(記者曾原信／攝影)

曾在美國川普 政府擔任國防部 副助理部長的柯伯吉7月30日受訪解讀川普外交政策時，提到台灣國防開支占GDP的2.4%「嚴重不足」。外傳川普若回鍋白宮 ，柯伯吉可能進入執政團隊。

中央社報導，2017至2018年擔任國防部副助理部長的柯伯吉接受「外交政策」專訪，談到中國及台灣議題時，柯伯吉強調軍事力量優先、亞洲重於歐洲概念，並指「台灣人對他們面臨威脅的應對能力明顯不夠」，台灣國防支出占GDP2.4%，嚴重不足。

他並未提出台灣國防開支的理想占比為何。川普日前拋出台灣應付保護費給美國說法後，曾在川普政府擔任白宮國安顧問的歐布萊恩表示，台灣應增加國防支出至GDP的5%。這不是柯伯吉首次對台灣國防發表意見，他今年5月曾推文表示，「大家都發現台灣對自身防衛不夠重視」。

柯伯吉並列舉一連串他認為糟糕的政策，包括不承認美國所處的困境、向歐洲和中東提供大量資金及武器、支持台灣獨立、稱大陸領導人習近平為希特勒及抨擊北京政府邪惡等。柯伯吉他指出，代表美國對外發言應該更謹慎。

柯伯吉強調，美國應該要與大陸達成共處模式，也就是「說話輕聲細語，但手裡拿著大棒」，但美國並沒有這麼做。

他指出，一些共和黨批評者說得頭頭是道，但在現實中卻無法為大棒提供資源，而台灣政府也沒有為棍棒提供資源，反而在政治上挑釁中國。

柯伯吉表示，面對擁有14億人口的國家，而這個國家甚至不排除使用軍事力量並且已經準備這樣做，也許美國再出手前應該確保自己處於更有利位置。

對於川普被形容為「交易型」的外交路線，柯伯吉說，「我們不希望是百分百交易型」，但交易性質應該更高。

他自稱不代表川普或川普陣營發言，但如果受延攬出任可以發揮影響力的角色，「當然是種榮幸」。