彭金隆：無論川普、賀錦麗誰贏 金管會有應變計畫

金融監督管理委員會主任委員彭金隆10日赴立法院財政委員會，就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告並備質詢。（記者林伯東／攝影）

台灣金管會主委彭金隆31日接受路透訪問說，金管會對美國11月總統大選的一切可能結果有應變計畫，無論是共和黨 籍美國前總統川普 或民主黨籍副總統賀錦麗勝出，絕對有計畫備妥，但他婉拒提供相關細節。

彭金隆也提到，「我們密切關注在資本市場的變化」，並說制定策略時，「我們需要考量國際地緣政治和政治風險」。

路透報導並指出，台灣市場今年的好轉在亞洲相對強勁，這大部分是由蘋果、輝達等科技巨頭的重要供應商台積電 所鼓舞，並受到搭上全球人工智慧（AI）浪潮的其他半導體股帶動。這引發台灣市場過度集中晶片業的擔憂，但彭金隆在訪問中淡化這些擔心。

彭金隆說，台灣市場交易集中某個特定產業（例如晶片）是常見擔憂，但這在國際市場上不是罕見現象。他向路透指出，台灣不是唯一由像台積電這種業界巨擘領軍的單一產業所主導的國際市場，「例如在南韓，三星處於相同情況」。

台灣股市和台積電股價7月稍早創新高，但共和黨籍總統提名人川普指控台灣偷走美國半導體生意，還示意台灣應付美國保護費的訪談內容刊出後，市場已出現下跌。

川普在賓州13日遇刺大難不死後，已正式接受共和黨提名，認為他將勝選重返白宮的市場情緒一度激增。但賀錦麗取代總統拜登成為潛在民主黨總統提名人後，川、賀在近期民調差距逼近。