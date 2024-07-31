我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿紐約市長抹黑示威種族歧視 華社抗議

糧食券被盜頻發 快下載鎖卡防竊App

彭金隆：無論川普、賀錦麗誰贏 金管會有應變計畫

編譯高詣軒／即時報導
金融監督管理委員會主任委員彭金隆10日赴立法院財政委員會，就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告並備質詢。（記者林伯東／攝影）
金融監督管理委員會主任委員彭金隆10日赴立法院財政委員會，就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告並備質詢。（記者林伯東／攝影）

台灣金管會主委彭金隆31日接受路透訪問說，金管會對美國11月總統大選的一切可能結果有應變計畫，無論是共和黨籍美國前總統川普或民主黨籍副總統賀錦麗勝出，絕對有計畫備妥，但他婉拒提供相關細節。

彭金隆也提到，「我們密切關注在資本市場的變化」，並說制定策略時，「我們需要考量國際地緣政治和政治風險」。

路透報導並指出，台灣市場今年的好轉在亞洲相對強勁，這大部分是由蘋果、輝達等科技巨頭的重要供應商台積電所鼓舞，並受到搭上全球人工智慧（AI）浪潮的其他半導體股帶動。這引發台灣市場過度集中晶片業的擔憂，但彭金隆在訪問中淡化這些擔心。

彭金隆說，台灣市場交易集中某個特定產業（例如晶片）是常見擔憂，但這在國際市場上不是罕見現象。他向路透指出，台灣不是唯一由像台積電這種業界巨擘領軍的單一產業所主導的國際市場，「例如在南韓，三星處於相同情況」。

台灣股市和台積電股價7月稍早創新高，但共和黨籍總統提名人川普指控台灣偷走美國半導體生意，還示意台灣應付美國保護費的訪談內容刊出後，市場已出現下跌。

川普在賓州13日遇刺大難不死後，已正式接受共和黨提名，認為他將勝選重返白宮的市場情緒一度激增。但賀錦麗取代總統拜登成為潛在民主黨總統提名人後，川、賀在近期民調差距逼近。

台積電 共和黨 川普

上一則

美智庫二軌閉門會報告：避免台海危機 兩岸須直接溝通

延伸閱讀

「2025計畫」主持人丹斯下台 川普切割

「2025計畫」主持人丹斯下台 川普切割
賀錦麗最快8/5公布副手 叫板川普辯論「當面跟我說」

賀錦麗最快8/5公布副手 叫板川普辯論「當面跟我說」
民調：賀錦麗落後川普3個百分點 45%認賀性格適任總統

民調：賀錦麗落後川普3個百分點 45%認賀性格適任總統
饒舌歌手梅根尤物站台吸非裔票 賀錦麗挺進搖擺州喬治亞州

饒舌歌手梅根尤物站台吸非裔票 賀錦麗挺進搖擺州喬治亞州

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44

超人氣

更多 >
想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因

巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因