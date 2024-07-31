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陳玉珍：大陸允諾讓台方派人將滯留釣客接回

記者蔡家蓁、林保光／台北31日電
國民黨籍立委陳玉珍表示，0214大陸快艇事件即將在金門簽署協商共識，期盼滯留對岸的胡姓釣客也能出現轉圜。(本報資料照片)
國民黨籍立委陳玉珍表示，0214大陸快艇事件即將在金門簽署協商共識，期盼滯留對岸的胡姓釣客也能出現轉圜。(本報資料照片)

0214陸船翻覆事件暫時落幕，立委陳玉珍表示，0214漁船事件有了圓滿結局，大陸允諾讓台方派人將滯留的胡姓釣客接回，胡母昨表示，看到「0214事件」平和收場，心情鬆口氣，期待兒子趕快回家。

今年3月17日，原在金防部服務的胡姓士官利用休假期間，與鄰居好友吳姓男子出海釣魚，卻遲遲未歸。事後，據他們向家屬表示，出海釣魚於霧中迷航，在中國圍頭海域被中國海警救起。吳男在3月23日獲釋返金，胡男因軍人身分敏感，滯留大陸迄今。

胡男透過家屬申請志願退伍，金防部核定胡姓士官自5月8日起退伍生效，原以為五二○新政府上任前有機會獲釋，沒想到遲遲沒下文，形同遭「軟禁」達4個多月。

看到0214事件圓滿落幕，胡母昨表示，她看到兒子即將回家的曙光，希望盡快接獲好消息，一家人非常掛心在對岸的胡男。

陳玉珍表示，接回胡姓釣客需要配合兩岸各單位時間，大家已在努力排出空檔，預計8月初會陪同家屬再度赴陸，將胡姓釣客帶回金門。

另，澎湖籍漁船「大進滿88號」7月2日在金門外海捕撈小管，遭大陸海警船以違反伏季休漁規定、違規拖網作業，登檢後扣押帶往大陸至今，洪姓船長等5人遲未獲釋，家屬焦急不已。澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全說，0214事件協議好，再來就會處理「大進滿88號」，目前就等通知。

陳雙全說，兩周前他透過大陸一名有力人士協助，將大進滿88號船員的台胞證及護照送去海警隊。

陳雙全表示，目前0214事件剛協議談完，只要沒變數，放行通知一到，「大進滿88號」成員就能回來。

「大進滿88號」船東許國文抱怨說，大進滿88號被扣押後，事發近一個月，也沒有接到中央（指台方政府）消息或通知，只能靠陳雙全幫忙。

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