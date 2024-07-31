陸船翻覆事件落幕 台致歉加撫卹 罹難者遺體回家

海巡署副署長謝慶欽(右)與陸方代表金井鎮長莊東航，參與遺體發還與歸還扣留船隻的作業後，兩人還握手致意，表達善意。(記者蔡家蓁／攝影)

兩岸代表昨在金門針對0214陸船翻覆事件簽署4項共識協議，台方依協議發還兩具遺體及查扣的漁船，給予兩位遇難漁民家屬各人民幣150萬元(約20萬6853美元)撫慰金，並由海巡署長張忠龍在公祭會場上對執法過程未錄影蒐證致歉，全案歷經5個多月，暫告一段落。據了解，協議並做成附帶決議，善意處置金門胡姓釣客、大進滿八八號漁船兩事件，陸方已著手進行。

外界關注這次協商到底是「官方對官方」抑或「官方對民間」？是否成為兩岸解決爭議新模式？陸委會副主委梁文傑在金門表示是「當事人對當事人」，陸委會主委邱垂正則舉行記者會強調兩岸互動30餘年來，重點都在「政府主導」，因為官方才具公權力。

不過，大陸國台辦發言人陳斌華回應，紅十字會工作人員受家屬委託與台灣方面就事件溝通，「與兩岸協商談判無關」，只有回到「九二共識」政治基礎，兩岸協商談判才能恢復。

這起發生在今年2月14日的陸船翻覆釀成兩死意外，雙方談判一度陷入僵局。雙方代表昨天上午9時在金門金湖飯店重啟協商，一起發表共識。

陸方代表、兼任大陸晉江紅十字會高級顧問的泉州市台港澳辦副主任李朝暉表示，0214事件發生迄今5個多月，雙方協商達成共識，希望台灣要積極落實紀要條款。台方代表、海巡署副署長謝慶欽說，協商氣氛良好，成果要歸功兩岸相關人士不斷努力，細節因雙方共識，暫時無法對外公開。

據了解，兩造簽署共識內容有四大主軸，包括發還罹難漁民遺體、發還遭扣船隻、給付撫慰金與致歉，撫慰金每人150萬人民幣，附帶決議將為陸方能善意處置金門胡姓釣客、大進滿88號漁船兩案，盡快釋放滯陸人員及查扣的船隻。

昨天下午2時許，陸方代表及家屬搭船返陸，李朝暉在金門水頭碼頭受訪時突然表示，希望台灣有關方面能盡快公布事件真相，也呼籲台灣有關部門應善待大陸漁民，確保不再發生類似惡性事件。謝慶欽回應，事實真相交給公正的第三方檢察機關調查，後續會落實協商；他強調，這次是單純的執法事件，會捍衛執法正當性，但也兼顧人道考量來善後。一名參與談判的官員說，「我方立場一貫且明確，不存在技巧性道歉」。

陸委會昨發新聞稿指出，政府當前大陸政策就是以追求兩岸和平、互惠互利、共存共榮及保障人民福祉為目標，坦言台海情勢複雜敏感，拋出「秉持相互尊重理解的對話溝通、維護既有公權力制度化協商機制運作」倡議，強調這是化解緊張對立、促進雙方良性互動的最有效途徑。

邱垂正表示，雙方同意協商文本不公開，但包含公祭現場及遺體、事故船隻返還，都是落實協商共識的一部分。他未具體回應什麼轉折讓台方決定向家屬致歉，也未證實人民幣150萬元撫恤金部分，僅稱撫慰金由企業家及熱心人士提供，他們不願意公開姓名及金額。

邱垂正指出，事件發生後與陸方建立聯繫窗口持續交換意見，雙方距離逐步拉近也相互理解彼此堅持及需要，兩岸互動卅餘年來，不管氣氛如何，一直透過各種方法跟模式進行意見溝通，不管外界稱它是兩岸兩會 模式、金門模式、澳門 模式、事務性協商、小兩會甚至複委託，所有重點都在政府主導，官方才具公權力，才能維護國家安全及民眾福祉，他並以「政府主導、民間協助」形容過去不少兩岸協商成果，但並未具體回應賴清德 總統是否有指示，僅說「政府機制非常完整」，對陸方各種狀況充分掌握。

針對陸方曾有「惡性撞船」說，邱垂正認為雙方能達成共識就證明這不是雙方協商的障礙；他還說，政府對此一「執法意外事件」處理原則沒改變，本次係屬「三無」船舶，呼籲陸方加強雙方協同執法。