陸漁船事件撫慰金出自葉國一？英業達低調

兩岸順利完成陸籍漁船事件協商，台方並將發放撫慰金給死者家屬，但並非公帑而是企業界善心。消息人士透露，捐款人正是英業達集團創辦人葉國一。(本報資料照片)

兩岸談判代表昨順利完成陸船事件協商，傳出台方發放撫慰金給兩名死者家屬撫慰金來自企業捐贈，消息人士透露，捐贈者就是身兼中華民國 海巡之友總會最高顧問的英業達集團創辦人葉國一，他對此事相當低調；該人士也說，台灣很多企業願意出錢，重點不是在錢，而是為兩岸和平出力。

英業達昨天表示不便回應。但英業達相關人士指出，葉國一任中華民國海巡之友總會最高顧問，海巡之友總會從今年2月就一直對外強調會基於人道關懷立場，全力支持生者及亡者慰問事宜。

葉國一擔任最高顧問的海巡之友總會，宗旨在推動海巡人員照顧政策，協助海巡執行各項事務，也推廣海洋政策發展等，也扮演海巡人員的後盾。

在0214事件發生不久，當時就傳出海巡之友總會關心此事，葉慨捐撫慰金其實是有跡可循。

不過，對於給予大陸撫慰金是來自企業捐贈，中廣前董事長趙少康質疑，一件事情被政府搞成這樣子，能力、程度真的很差，政府怕被罵用納稅人的錢，所以找企業界來捐；政府出面找企業，不就等於是強迫一樣嗎？

國民黨 立委林德福也說，實在很難相信海巡身上沒有密錄器，政府不僅不願承認錯誤，還要求企業捐錢，此舉實為不得體；如果我方有錯，就應該承認，該道歉就道歉，該賠償就賠償。

國民黨表示，事發以來國民黨持續高度關注，並在第一時間呼籲政府盡速還原事情真相，於法於情於理該還給各方的公道，及視情況可給死者家屬的撫慰，目前事態發展符合國民黨當初的呼籲與期待。

國民黨表示，即便部分民進黨 人士於過程中不斷叫囂，但金門立委陳玉珍居中不斷努力促成兩岸協商溝通，使善意得以積累，結果逐漸朝向正面，這次危機處理值得朝野政黨民意代表借鑑。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，相信這是兩岸各方都樂見的結果，只是過程中造成台海情勢緊張、傷害了民間情感；此次事件已表明，兩岸缺乏政治互信、沒有官方溝通管道是非常危險的，呼籲民進黨政府，回到憲法定義下的中華民國，遵循兩岸人民關係條例，展現改善兩岸關係的信用和誠意。