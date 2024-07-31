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台灣加入IPAC 范雲、陳昭姿擔任共同主席

台灣新聞組／台北31日電
台灣正式加入對中政策跨國議會聯盟（IPAC），並由民進黨立委范雲（左）與民眾黨立委陳昭姿（右）擔任共同主席。（記者杜建重／攝影）
台灣正式加入對中政策跨國議會聯盟（IPAC），並由民進黨立委范雲（左）與民眾黨立委陳昭姿（右）擔任共同主席。（記者杜建重／攝影）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會昨登場，IPAC成員舉手通過決議，認定聯大2758號決議文不決定台灣的政治地位，同時不建構「一中原則」作為國際法律。總統府發言人李問表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。

IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）並在國際記者會中正式宣布，台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲和民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。與哥倫比亞、伊拉克、馬拉維、所羅門群島、岡比亞及烏拉圭等其他六國，一同成為新成員。

IPAC第四屆年度峰會昨在台北舉行，包括23國及歐洲議會，共49位議員及政要與會。在賴清德總統演說後，成員舉手通過攸關聯大2758號決議文的典範決議，做出四點認定，包括：2758號決議文沒有提及台灣，也沒有決定台灣的政治地位，更不建立中國擁有對台的主權，也沒提及台灣在聯合國的地位及台灣在聯合國組織的參與。

IPAC決議也表示，對中國曲解2758號決議文來支持「一中原則」，並將「台灣」在歷史文件上改稱為「台灣、中國的一省」表達遺憾。

一中原則 聯合國 賴清德

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