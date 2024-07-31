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賴清德IPAC年會談話 稱台願交流 批陸曲解2758號決議

記者陳熙文、周佑政／台北31日電
賴清德總統（右）30日出席IPAC年會表示，台灣會盡一切力量跟民主夥伴共同撐起民主保護傘。（圖／總統府提供）
賴清德總統（右）30日出席IPAC年會表示，台灣會盡一切力量跟民主夥伴共同撐起民主保護傘。（圖／總統府提供）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會昨在台北登場，賴清德總統出席發表談話表示，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑不亢，維持現狀，也願在對等尊嚴原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國大陸進行交流，降低衝突，達到台海和平。但賴總統也表示，法律和歷史不能作為對外侵略的藉口；他認為中國錯誤詮釋聯大2758號決議文，是為了建構武力犯台的法理依據。

來源：聯合新聞網

賴清德總統昨天受邀以「台灣的全球願景」為題在IPAC年會發表談話。他表示，台灣將以「和平四大支柱行動方案」，做為行動指引。第一個支柱是「強化國防力量」，台灣將持續推動國防自主及國防採購，建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛體系。他上個月宣布將在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，就是要強化社會整體的韌性。

第二個支柱是「建構經濟安全」。他指出，台灣擁有強大的科技實力及創新能力，半導體產業也領先全球，台灣將持續努力，跟理念相近國家，一起打造「民主晶片」永續供應鏈，同時也期盼和各國深化經貿連結。第三個支柱是加強與民主國家肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，備戰來避戰，靠實力達到和平目標。第四個支柱是「穩定而有原則的兩岸領導力」。

賴總統也指出，中國威權主義的對外擴張，除了對周邊國家進行軍事恫嚇，也藉由外交打壓、經濟脅迫、網路攻擊，散布錯假訊息等手段，不斷提升灰色地帶的侵擾，破壞區域的和平穩定；中國也常透過法律戰，或扭曲歷史來擴權，聯大2758號決議就是非常顯著的例子。

他強調，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅。台灣會盡一切力量跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅。

賴總統說，他要藉這個機會特別感謝美國政府及歐洲議會等國際力量，透過公開說明，反對中國錯誤詮釋2758號決議，與「一中原則」的不當連結，企圖限縮台灣的國際參與，並建構中國武力犯台的法理依據。

副總統蕭美琴昨於IPAC國際記者會致詞時也表示，感謝IPAC成員支持台灣有意義地參與國際，同時反對中國曲解聯大2758號決議，不正義地排除台灣和台灣人民參與聯合國組織。

此外，賴清德總統昨接見「北美洲舜裔篤親總公所」訪團時表示，不論其他國家稱呼台灣是中華民國、台灣或中華民國台灣，國際間看到的主體，就是台灣這塊土地及2350萬人。賴總統也重申，只要對等、尊嚴，台灣很願意與中國交流合作，達到和平穩定、互惠互利的目標。

賴清德 中華民國 一中原則

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