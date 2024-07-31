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NCC副主委翁柏宗延任代理主委 在野轟毀憲亂政

記者彭慧明、馬瑞璿、黃婉婷、屈彥辰、林縉明、林銘翰／台北31日電
NCC副主委翁柏宗30日獲行政院指定「延任」並代理主委，引發在野抨擊。（本報資料照片）
NCC副主委翁柏宗30日獲行政院指定「延任」並代理主委，引發在野抨擊。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院昨天發函NCC，以避免8月1日起NCC委員會因委員不足而難以運作為由，指定副主委翁柏宗「延任」並擔任代理主委。NCC解釋，三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，尚未受限制，8月起NCC仍有四位委員，包括翁柏宗、王正嘉、陳崇樹與王怡惠可持續決議重大事項。

行政院讓翁柏宗延任並代理NCC主委，引發傳播界譁然，主因立法院日前剛通過NCC組織法部分條文修正案，刪除延任條文、限制連任次數。業界指，行政院此舉明顯與立院決議違背。翁柏宗昨表示，「相關法規解釋或是任期，由行政院解釋為主」。

消息一出，在野黨齊批。國民黨立委翁曉玲表示，行政院應尊重新法，用舊法指定翁柏宗任代理主委，是違反民主原則。國民黨立委羅智強更批評，此一做法，按民進黨邏輯，就是在實質破壞立法院對行政機關的人事同意權，規避立法監督審查，「破壞憲政運作、毀憲亂政」。

民眾黨立委林國成表示，今天將有四位NCC委員屆滿卸任，當中就包括翁柏宗；行政院勿以為國會是立法局，「如果還是一意孤行，反對黨一定會反對到底」。

對於在野質疑趁新法上路前偷渡耍詐，行政院強調，新法尚未公布生效，為維護NCC正常運作，暫由延任的翁柏宗依法代理主委職務，沒有所謂「無視組織法刪延任條款」、「指定」情況。

行政院發言人陳世凱表示，「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正案雖於7月16日由立法院三讀通過，經瞭解，立法院遲至前天下午才將咨文送至總統府；考量法律公布需作業時間，而現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與林麗雲等四人任期即將於7月31日屆滿，故做出相關決定。陳世凱強調，翁柏宗是「依法」代理主委，以「指定」等語，在法規適用上有所誤解。

翁柏宗表示，行政院是為了避免NCC無法正常運作，他只是配合行政院指令代理主委。

業內人士指出，行政院指定翁柏宗「延任」並擔任代理主委，如此一來NCC委員人數就有四位，解決迫在眼前的運作停擺問題，更因為人數過半不用擔心業務無法進行，政院可以繼續和立法院朝野拉鋸，新任委員的人事同意案可能無限拖延。

翁曉玲表示，行政院發函指定翁柏宗延任，無說明延任時間至何時為止，凸顯行政院不尊重立法權，侵害立法權的核心領域，也不尊重獨立機關合議決定。

民進黨立委鍾佳濱則緩頰表示，目前新法還沒完成公告實施，行政院依據舊法可指派延任委員擔任主委；一旦新法生效，行政院一定會依法執行，沒有問題。

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