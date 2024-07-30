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黑白集／「零日攻擊」 史詩級綠營大內宣

黑白集
「零日攻擊ZERO DAY」發布記者會。(記者沈昱嘉／攝影)
「零日攻擊ZERO DAY」發布記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

以台海戰爭為背景的電視劇《零日攻擊》，明年將上映。此劇耗資台幣2.3億元(約700萬6407美元)，以台灣的電視劇而言，堪稱頂級，綠營支持者形容為「史詩級」鉅作。這部戲或許是「史詩級」，至於如何史詩法，卻不在其內容。

從已釋出的「前導片」看，劇中對台海戰爭的假設，很難稱得上專業。倒是花了不少篇幅，在描述「第五縱隊」：舉凡宮廟、網紅、黑道、監獄受刑人、典獄長，都成了縱隊成員。正式播出時，納入政治人物，恐不意外。

更搶眼的，是這部戲的顧問群。總顧問是國安會前副秘書長林錦昌，另有綠委沈伯洋、文總秘書長李厚慶、國防研究院所長蘇紫雲等人，清一色的「正綠」背景。出資者除綠色企業家曹興誠，其餘文化部、文策院、中華電信、高雄市政府等，都是政府單位，顯示是「綠色軍教片」無疑。

這部戲的製作公司叫「零日文創」，一看即知是專為拍這部戲而成立的企業，林錦昌是大董事股東。掛名的首席導演，則是蔡英文賴清德總統競選廣告的「御用導演」。僅文化部補助，即超過台幣7000萬元。對照林錦昌曾任文總秘書長，可說是赤裸裸「國庫通黨庫」。

此戲成為下次九合一、總統立委「大內宣」的工具，自不在話下。兼顧認知作戰、選舉考量和培養綠色產業鏈，一舉三得，確堪稱史詩級。(轉載自聯合報)

賴清德 監獄 蔡英文

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