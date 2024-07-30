陸船翻覆案 陸團看台官員：這次有溫度多了

0214陸船翻覆案陸方的協商代表29日抵金，大陸代表泉州台辦副主任李朝暉（中）在陸委會官員與金門縣紅十字會陪同下，向前行。(記者蔡家蓁／攝影)

陸船翻覆案大陸家屬代表再度踏上金門，對照3月5日負氣離開的凝重神情，陸團一行人重返金門心情沉澱許多，雙方互動氛圍明顯輕鬆不少，對家屬來說，此行是來帶親人回故里，不必再滯留異鄉，終能入土為安。

相隔166天，陸方代表再度抵金談判，有別於今年2、3月雙方臉色鐵青、面色凝重，這次感覺和緩不少，不少人都說，上次陸委會、海基會、海巡署三位高層現身水頭碼頭迎接時，三人清一色著一身黑西裝、戴黑墨鏡，感覺很酷、有距離，此次談判成員略有調整，副署長改成謝慶欽，雖然表情依然嚴肅，但三人沒有統一服裝、也沒戴墨鏡，「感覺有溫度多了」。

側面觀察，雖然家屬疑似都被下「封口令」，一路上面對記者提問不發一語，與上次相較表情平靜許多，應是此行能將親人遺體接回，心情寬慰許多。

家屬到殯儀館時，仔細勘查公祭會場的布置，包括懸掛在會場正中間、有海委會主委管碧玲署名的輓聯「同體大悲」，與海巡署長張忠龍的「同悲不捨」等，整個布置他們都再三詢問，公祭典禮上官員頭銜他們要求改成「致祭者」，非常注重細節。

此行大陸官員發言也溫和許多，不再像上次劍拔弩張地放話「後果自負」，兩方多了一些理性的溝通與善意，不少人肯定謝慶欽的態度溫和，讓陸方有感受到誠意。

在野黨立委認為，此為兩岸近期最好消息，也代表雙方未來發生歧見時，仍有溝通管道，希望雙方皆可退讓，有助兩岸發展。民進黨 立委則認為，希望兩岸關係在民間交流部分穩定發展，並盡速達成共識，讓受害者獲得補償。

國民黨 立委王鴻薇表示，該案善後事宜繼續協商，是兩岸近期最正面消息，雖不代表未來兩岸緊張情勢能完全解決，但至少代表兩岸有歧見時，仍有接觸管道協商、溝通；大家最怕的是兩岸「已讀不回」，導致惡意螺旋升高。

民眾黨立委林國成表示，如果能夠達成共識，自然是好事一樁，相信能成為兩岸善意起點；既然我方已拋出善意，希望對岸也能體諒，未來不管發生任何事情，兩岸皆可退讓，此舉有助兩岸發展。希望可成為兩岸溝通的起點。