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陸船翻覆事件 兩岸簽共識 台將技巧性致歉

台灣新聞組／台北30日電
兩位罹難漁民家屬來燕(中)、于德斌(左)29日到料羅港碼頭會勘，瞭解30日移靈相關事宜。(記者蔡家蓁／攝影)
兩位罹難漁民家屬來燕(中)、于德斌(左)29日到料羅港碼頭會勘，瞭解30日移靈相關事宜。(記者蔡家蓁／攝影)

一艘陸籍「三無」漁船今年2月14日在金門海域躲避台海巡隊查緝時翻覆釀2死，此案歷經166天，大陸家屬代表昨天再度踏上金門，重頭戲是今天簽署協商共識，台方將歸還2具遺體及查扣的漁船，一行人會到金門殯儀館祭拜，台方將技巧性表達歉意，再給予死者家屬每人人民幣150萬元、約台幣680萬元(約20萬7392美元)的撫慰金，這筆錢來自企業捐款而非公帑，避免再惹爭端。

消息人士指出，雙方簽署共識內容有4大主軸，歸還罹難漁民遺體及遭扣船隻、撫慰金與致歉等要件都已談妥，應不會生變。雙方談判癥結在「面子」問題，也就是「如何道歉」。

目前規畫由海巡署長張忠龍在罹難漁民公祭現場致詞，針對海巡人員執勤時未錄影一事致歉；陸委會副主委梁文傑會出席公祭。

張忠龍、梁文傑等人昨傍晚已抵達金門，兩人今天不會出現在簽署共識現場，避免雙方代表身分不對等。金門地檢署檢察長周士榆、主任檢察官施家榮預計出席協商，適度說明偵辦過程與進度。

梁文傑昨被問到此案是否成為兩岸溝通新方式？他回應，「就單一事件，來做單一處理」。至於這次協商是「官方對官方」還是「官方對民間」？梁說，應說是「當事人對當事人」，所謂當事人，台灣是指海巡署，陸方就是指罹難漁民的家屬，所以是「當事人與當事人」之間，針對如何解決事情的協商；陸委會的工作，就是來協助。

針對兩岸代表今天在金門繼續協商陸船翻覆案，大陸國台辦昨僅回應，「晉江市紅十字會將派人陪同家屬赴金門協商處理相關事宜」。有分析認為，陸方聲明似有意淡化兩岸協商代表的官方身分。

陸委會、海巡署等代表偕陸方人士昨下午到金門縣殯儀館及協商的金湖飯店等地會勘，討論流程時，雙方互動良好，預計今天簽署共識，陸方代表下午就會返陸。

此行陸方代表包括泉州市台港澳辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的金井鎮長莊東航，及兩位罹難漁民家屬來燕、于德斌等人，一行人昨搭乘下午2時小三通船班抵達金門。

陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表、金門縣紅十字會會長洪國正、總幹事呂忠飛、縣府大陸事務科長蔡百里、港務處長許嘉興等人到場相迎。

李朝暉下船後簡短表示，此次應台灣海巡部門邀請，他陪同家屬再次來到金門處理0214事件善後，「希望台灣與我相向而行，妥善解決相關事宜」，講完後即離開。謝慶欽也說，「希望雙方協商可順利圓滿」。

雙方隨即驅車前往料羅港，場勘今天要運送遺體、船隻的工作船停靠泊位與作業流程，大陸此次派出二艘工作船，一艘運遺體、一艘運遭扣留的船隻，待簽署協商共識，及罹難漁民公祭後，就會發還遺體、船隻。

台陸雙方昨晚行程大不同，金門縣政府宴請陸方代表與金門縣紅十字會，副縣長李文良接待；海巡署與陸委會人員忙著做最後流程推演，張忠龍率員在晚間8時許驅車前往殯儀館確認公祭布置，務求一切順利。

陸船事件協商30日在金湖飯店登場，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉(左二)29...
陸船事件協商30日在金湖飯店登場，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉(左二)29日搭小三通船班抵達金門，海巡署副署長謝慶欽(前)登船迎接。(記者蔡家蓁／攝影)

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