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明年總預算近3兆 國防預算6300億創新高 增幅約5%

記者黃婉婷、程嘉文／台北29日電
明年國防預算額度，將在4600億上下，加計包含特別預算與特種基金，約增幅5%。（本報資料照片）
明年國防預算額度，將在4600億上下，加計包含特別預算與特種基金，約增幅5%。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰今天將聽取明年度中央政府總預算報告案，整體歲出、歲入規模有望再創新高，歲出可望逼近3兆（台幣，下同，約914.27億美元），歲入可能超過2.8兆。知情人士透露，明年國防預算額度，將在4600億元上下，加計包含特別預算與特種基金，估計將達到6300億左右，約增幅5%。

蔡政府任內最後一次編列的2024年度中央政府總預算案，歲出達2兆8818億，歲入達2兆7092億，雙創新高。其中，國防預算再創歷史新高，納入國防預算、特別預算與非營業特種基金後，共計達6068億。

賴政府上任後，首次編列的明年度中央政府總預算案備受矚目。卓榮泰預計今天下午召集各部會首長討論2025年度中央政府總預算案，8月上旬將向賴清德總統報告，並於8月下旬的例行院會拍板通過。歲入部分因今年經濟狀況不錯，稅課收入將有成長，明年度有望觸及2.8兆。

歲出編列部分，整體預算規模可望再創新高，逼近3兆。因應賴清德總統擴大社會投資，教育、社福預算預料都會再度成長；另在穩定加強國防預算上，知情人士透露，明年度國防預算額度將在4600億上下，若包含特別預算與特種基金的總支出，估計達到6300億左右。

兩項國防特別預算（增購F-16、海空戰力加強計畫）明年共編列905億，比今年的943億略低。不過，在年度預算方面，由於去年預算送出政院之前，臨時加入蔡政府指示的多項「軍用商規」無人機採購案，使得許多既有的軍事投資計畫，付款必須向後順延。

從今年度預算書可看出，明年付款金額將比今年多20億以上的投資案，至少有七項，總金額超過400億。

預算 投資 賴清德

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