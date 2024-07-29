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陸船翻覆案明協商可望達共識 台擬歸還遺體、漁船

記者李成蔭、蔡家蓁、謝守真／金門ㄧ台北29日電
陸船翻覆案，陸方代表李朝暉（中）等人將重返金門與陸委會、海巡署人員進行協商。（本報資料照片）
陸船翻覆案，陸方代表李朝暉（中）等人將重返金門與陸委會、海巡署人員進行協商。（本報資料照片）

大陸漁船翻覆案協商明登場，消息人士透露，陸方今下午2時抵金門，陸委會副主委梁文傑也將於接近時間到；雙方明上午在金湖飯店續行協商，當天11時許於料羅港送回兩具大陸漁民遺體及查扣漁船。國民黨金門立委陳玉珍表示，相信是兩岸好的起點，也相信胡姓釣客、陸客赴金觀光、大進滿88號事件等都能有正面結果。

陸委會昨發布新聞稿，兩岸因受到凱米颱風影響而延期的「0214金門事件」善後事宜討論，經雙方密切溝通後，已商定於7月30日依原定規畫在金門金湖飯店繼續進行。家屬代表及陸方代表團一行將於29日抵金門。兩岸人員將於當日先進行場勘，討論並確認第二天行程。陸委會稱雙方均展現務實與高度誠意，期待盡速完成善後工作；台灣各界、金門縣府與當地人士、民間團體都為早日解決本案提供莫大協助。

大陸籍「三無」漁船2月14日在金門海域躲避台灣海巡隊查緝翻覆釀成兩死，兩岸雙方在金門經過15輪協商，都未解決爭議，不歡而散；原本包括陸委會、海巡署等單位定於7月24日與陸方代表重啟協商並簽署共識，但受到凱米颱風影響航班而改期。

據掌握，陸方代表包括大陸泉州台辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌六人；台方代表有陸委會處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表。

消息人士透露，陸方一行預計搭今下午2時的船抵達金門場勘及討論細節，明上午簽署相關協商內容，並於當天11時許於料羅港送回兩具遺體及查扣漁船；陸方將出動二艘小船，一艘將遺體與棺木接回，另艘把漁船拖回。梁文傑也於今下午抵金門，不過應是「就近指導」，不會出現在現場，否則雙方代表身分不對等。

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