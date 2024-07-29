盧秀燕美西演溝：路若通 子孫才會成功

台中市長盧秀燕訪美，向僑界發表「台中翱翔.台灣起飛」演講。(圖／台中市政府新聞局提供)

國民黨 主席明年改選，傳出黨主席朱立倫尋求連任，台中市長盧秀燕 也被點名有意挑戰。國民黨秘書長黃健庭日前表示，盧秀燕若明年堅決要選黨主席，「朱立倫未必會跟她爭。」藍營立委分析，此舉不排除是朱立倫藉由黃健庭放話，試探盧秀燕態度，也要盧「想清楚」黨主席的位子不好坐。

盧秀燕訪美，國民黨內卻在討論她會不會參選黨主席，市府幕僚表示，各種建議、說法一直來，到最後盧秀燕才會做判斷，目前正在評估各種可能性。台中政界多認為，她參選會得罪朱立倫等人，易失人和不利團結，且須扛著國民黨龐大的財務責任，參選弊大於利。

盧秀燕美西時間7月26日深夜再度抵達洛杉磯，27日以「台中翱翔、台灣起飛」 為題向僑界演講，舉開發蘭陽功臣吳沙名言「路若會通，子孫才會成功」，強調路不只是指交通建設，更包括國際關係、兩岸問題與台灣內部社會，和諧穩定「卡會通」。

南加州 僑界五百多人共進午宴，包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）均到場致意。

對於盧秀燕該不該選黨主席，國民黨中市議員李中認為，選上黨主席才能確保盧秀燕擁有2028總統大選的門票，他勸盧秀燕一定要選黨主席。

但多位黨籍立委建議盧秀燕不要選黨主席或推派代表競選，否則以民進黨「全黨打一人」的慣例，盧秀燕當黨主席後，就是高民調、高政治聲望消耗的開始，「哪個國民黨議員、立委出事，都會算在盧秀燕頭上」，盧秀燕現在就是要做好台中市長，卸任之後「專心做好國民黨總統候選人」。

有藍營人士指出，幾位近朱人士私下透露，對連任與否，朱尚未做最後決定，也還沒找幕僚討論，但他的心境認為，黨主席重擔不好扛；黃健庭除了說出朱的心聲，同時也在隔空向盧喊話，要她考慮清楚爭黨魁的風險，更別說2026縣市長的藍白競合，任何縣市競選出狀況，2028都有可能「提前下課」。

朱立倫昨赴彰化勘災並出席彰化縣議會「第三波民主改革─國會改革說明會」。媒體問到新竹市長高虹安一審被判刑，如果高請辭，傳民眾黨可能安排立委黃國昌參選新竹市長，未來是否會禮讓促成藍白合？朱立倫說，這是不存在的事情，不予討論。