學者：李登輝兩國論 賴清德互不隸屬基礎

國史館27日舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，中研院社會學研究所兼任研究員蕭新煌表示，前總統李登輝就兩岸提出的「特殊的國與國關係」，成為前總統陳水扁的「一邊一國說」，和前總統蔡英文及賴清德總統的「互不隸屬立場」的立論基礎。(記者周佑政／攝影)

國史館昨天舉辦「虎口的難題──李登輝的抉擇」學術討論會，中研院社會學研究所兼任研究員蕭新煌表示，李登輝事的「兩國論」成為日後陳水扁 的「一邊一國說」，和蔡英文 及賴清德 的「互不隸屬立場」的立論基礎。

蕭新煌指出，兩岸關係上有有五個台灣民主化中的「李登輝時刻」，以及兩個兩岸關係中的「李登輝時刻」。兩個「李登輝時刻」，第一個時刻是，李登輝在1991年成立國統會和宣布國統綱領，以自稱「戴帽子」的策略，拖延與應付中國大陸的「統一攻勢」，藉此以政治時間換取政治空間，和主導台灣與中國的關係。這當然也讓台灣內部的獨派不滿，竟讓中國和世界以為台海會進入協商時代。

第二個時刻是，1999年李登輝藉「德國之聲」訪問，向全世界宣告兩岸關係是「特殊的國與國關係」，也就是流行並簡稱的「兩國論」。雖然李登輝事後對「兩國論」的說法不甚滿足，但卻成為日後陳水扁的「一邊一國說」，和蔡英文及賴清德的「互不隸屬立場」的立論基礎。

蕭新煌指出，五個台灣民主化中的「李登輝時刻」，包括第一，1990年，李登輝借力使力讓野百合學生抗爭運動，轉變成為對付國民黨內非主流派的助力，而展開民主改革的步調。第二，1991年廢止憲法臨時條款，宣告終止國共內戰、結束萬年國會，以及萬成資深國代、立委和監委全數退職。

第三，1992年全面改選第二屆立委；第四，1994年拍板確定總統、副總統由全民直選產生。第五，1996年總統直選中，李登輝當選。其中，第二與第三個「李登輝時刻」開啟所謂「中華民國台灣化」的國家體制大轉型。

李登輝基金會董事長李安妮表示，李登輝圖書文物紀念館將落腳在李的家鄉淡水。