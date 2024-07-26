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日本若變天、川普若當選 恐衝擊台半導體

記者馬瑞璿、陳素玲／台北26日電
美、日下半年大選動見觀瞻，若兩國執政者出現變化，恐將對台灣半導體產業帶來深遠影響。（本報資料照片）
美、日下半年大選動見觀瞻，若兩國執政者出現變化，恐將對台灣半導體產業帶來深遠影響。（本報資料照片）

2024年可說是史上最大型的選舉年，全球總共40多個國家、舉辦70場大選，部分國家政策改變，更對地緣政治帶來影響。從台灣角度來看，美國總統大選對台灣未來經濟影響大且深遠。尤其對台積電衝擊，要從高階晶片製造能否續留台灣及會不會取消補助來觀察。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，下半年有兩場大選動見觀瞻，一場是日本，一場是美國。首先，日本首相岸田文雄三年任期到今年9月屆滿，自民黨支持率僅有25%，日本政壇會不會出現變化，還在未定之天。

孫明德指出，過去60年，自民黨執政了55年，今年可能會出現第三次變天，就算不變天，岸田能否續當總裁也是問題。「過去台日關係友好，台灣很多企業都到日本投資，包含半導體大廠」。如果日本變天，台廠赴日設立半導體園區的計畫恐將出現變數，「反對黨跟大陸關係更友好，這使得日本大選對我們台灣政經都有影響」。

此外，今年市場最大的黑天鵝恐怕是美國政局。孫明德認為，川普支持度持續領先，恐影響美國對外貿易策略。吳大任表示，美國占台灣出口比重提升到目前的23%，川普認為台灣搶走美國工作機會，若美國社會有此認知就很嚴重，因為搶走工作代表家庭所得被影響，屆時政策會非常排外，甚至更全面化。對所有進口產品仇視，台灣會面臨不少壓力。

就產業供應鏈來看，「拜登這4年的政策叫做小院高牆，對大陸沒有全面封殺，主要鎖定在特定領域上，包含半導體、AI（人工智慧）、量子電腦等。」但孫明德說，川普還沒當選，就高喊要把關稅調高10%，甚至將對大陸的關稅調高到60%，「過去，中國大陸關稅調高到25%，都已經一堆廠商要跑了，那60%時，該怎麼辦呢？」

吳大任認為，川普上一任就是往破壞全球供應鏈方向走，假如再次上任，政策恐會延續，供應鏈分工一旦破壞，生產成本變得比較高，對通膨是壓力；消費能力走弱，台灣出口非常不利。

另外，「中國＋1」還會是個安全的策略嗎？「從拜登、川普的言行來看，他們都知道業者是去洗產地。」孫明德說，川普會用更多方式，逼大陸把上游半導體跟面板也搬走，不讓中資業者去控制供應鏈。

孫明德直言，台商不要覺得「中國＋1」就是萬靈丹。以台積電為例，「就被＋3，不只跑到美國亞利桑那，也跑到日本熊本、德國。」台灣未來可能會面臨高階晶片能否被留下的問題，若美國真的開口要，真的能不給嗎？

吳大任也認為，台積電赴美設廠生產成本增加，主要靠美國政府補助，若川普上任後不認帳、不補貼，未來台積電造成虧損，可能要由其他先進製程彌補。

川普 日本 台積電

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