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黑白集╱全球「去中國」興起 賴清德「去中國化」洗腦

黑白集

賴清德在全代會上全程以「台語」發聲，教育部也準備將「閩南語」能力認證，改名「台灣台語」。這顯示，正港台獨有志難伸，精神台獨更須如火如荼。但國台辦朱鳳蓮很不給面子，用閩、客雙聲帶回應，說這兩種語言都源自大陸。

朱鳳蓮一語中鵠，這是民進黨處心積慮「去中化」的又一鬧劇。但她沒搞懂，對於賴清德，這可不是鬧劇，它是「洗滌人心」的長遠大計。說直白些，「洗心」是說著好聽，「洗腦」才是真的。

綠媒近日鼓吹媽祖、關公從來不是中國人，就是洗滌人心的一部分。說媽祖不是中國人，跟說白馬不是馬，邏輯真有八七分像。但別以為那只是閒扯淡，媽祖林默娘說的「莆仙話」就是閩南語一支，若接受媽祖是中國人，那就得認了說閩南話的台灣人也是中國人。這個歷史連結，當然得造個斷點。

但如今網路無遠弗屆，賴清德在台北說「台語」，朱鳳蓮立馬在北京直播「閩南語」，聽起來有何不同嗎？何況，要洗滌、要改名的東西一籮筐，賴政府的整形速度太慢了！

另一端，全球正興起新型「去中國化」。除一堆外國網紅奔赴中國，一些中國死對頭也在「去中國」，包括加拿大外長趙美蘭、義大利總理梅洛尼，和同命連枝的烏克蘭外長庫列巴都去了。「去中國」正成熱潮，賴政府該想一想！（轉載自聯合報）

賴清德 義大利 梅洛尼

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