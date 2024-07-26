觀察站╱陸船事件協商遇上反中大會 說不出的弔詭

2024年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日將於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂。圖為IPAC在2022年訪台。（美聯社）

今年2月14日發生的金門陸船翻覆事件，原訂24日在金門協商簽署共識，但因凱米颱風攪局，延到下周舉行。事件延宕5個多月還差臨門一腳，相關人員都說，好事多磨。持續奔走兩岸的立委陳玉珍表示，天氣好轉後，雙方馬上會面，讓事件圓滿落幕。

不過，下周台北也將舉行一場全球反中大會，賴清德 總統和副總統蕭美琴都將出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會發表談話。陸船共識協商與IPAC峰會同時登場；金門正在小心堆疊兩岸善意，台北卻用力吹起全球反中號角，這場景總有說不出的弔詭，希望不要再好事多磨。

兩岸之間有更多好事多磨，主要是雙方善意與互信不足。金門陸船翻覆事件，原本台方執法有理，但海巡署不能清楚交代，海委會又有太多政治操作，反而讓事件複雜難解。在兩岸人士不斷穿梭溝通下才終於達成共識，雖因颱風延期，大陸國台辦發言人朱鳳蓮仍說，希望就此保持溝通，妥善解決相關問題。

不過，大陸底線相當清楚。雙方協商簽署解決陸船事件共識時，外傳陸委會副主委梁文傑也會在金門，但朱鳳蓮重申，只有承認一中原則 ，回到九二共識，兩岸交往才不存在障礙。換言之，陸方仍然拒絕兩岸官方接觸，只願意務實解決兩岸人民碰到的實際問題。

問題是，兩岸官方敵意持續升高，隨時壓垮僅存的善意。賴清德以新兩國論挑起硝煙，中共軍演懲獨更不手軟。國台辦痛批賴清德的民進黨全代會致辭，賴政府由外交部出面回應，學者解讀此際由外交部扮黑臉，讓陸委會發揮促進兩岸善意循環的角色。但由外交部回應國台辦，卻不啻是新兩國論的實踐。

尤其，IPAC台北峰會將有來自25國、約50名的國會議員與歐盟議員齊聚一堂，討論如何齊一各國步調應對中國崛起的威脅，而台海穩定議題自然是今年最重要主題。但IPAC反中色彩鮮明，參與的各國議員也多屬對中鷹派，外交部邀來這個歷來最大規模的訪台議員團，其意義不言可喻。

台灣極力拉攏全球反中勢力之際，北京也正為全球兩大衝突熱點——中東和烏克蘭 ——尋求和平解方。巴勒斯坦14個派系簽署《北京宣言》，烏克蘭外長訪陸表達重視大陸推動俄烏停戰的意見。當IPAC要求民主國家團結應付中國對國際秩序的威脅，烏克蘭卻讚賞大陸維護和平與國際秩序的積極建設性作用。

諷刺的是，台灣前外長吳釗燮5月還在《外交事務》撰文呼籲全球民主國家團結，共同捍衛烏克蘭與台灣；烏克蘭外長庫列巴訪陸卻稱，烏方支持大陸在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國原則。

這就是國際現實。賴清德在熱烈迎來IPAC年度峰會時，不能忘記這個國際現實。其實，維護台海和平，兩岸的善意、交流與對話，應是最有效的途徑。至於讓外交部大唱反中旋律，卻教陸委會去堆積善意循環，則完全超乎現實了。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）