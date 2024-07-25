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新聞眼／IPAC反中鮮明 賴清德論述放軟或不讓步？

記者 陳熙文
賴清德總統。(本報資料照片)
賴清德總統。(本報資料照片)

「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)下周將在台北舉行年度峰會。此聯盟於2020年發起，旨在促進全球理念相近國家的議員共同合作，透過立法方式要求中國大陸遵守國際規範、全球安全及普世人權，無疑是部分國際社會對於中國崛起的反撲。

IPAC由逾30國及超過250位各國議員組成，站穩挺台立場，今年即宣布啟動「MIST行動計畫」，強調維護台海和平穩定是各國共同的責任，並呼籲各國政府，應評估並正視台海發生衝突，可能對全球經濟造成的衝擊，理當共同防範台海衝突發生。由此也足見IPAC對台灣的支持。

賴清德總統就職後，預計在下半年出訪，現階段的規畫也有意過境美國，成為他繼就職演說後，發表兩岸外交政策的另一重點場合。在此之前，賴總統受邀參加「對中政策跨國議會聯盟」年度峰會，預計發表談話，堪稱是出訪前的暖身。

有鑒於兩岸之間近期在灰色地帶的爭議不斷，對岸一步步收回對台的善意，也一次次試探賴政府的態度，賴總統下周的IPAC談話，可為未來的態度定調，究竟要堅不讓步，還是有所放軟，是向各國議員喊話，也可作為向對岸的表態。

只是，IPAC的反中立場鮮明，賴總統是否「借力使力」，引人關注。必須提醒的是，作為國家元首，賴總統的兩岸論述還是應當字字斟酌、句句小心；如果為了逞一時之快，成了國際社會眼中的「反中大將」，就算在來訪議員面前贏得掌聲，但恐將輸了兩岸正常交流、共創和平的裡子。

賴清德

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