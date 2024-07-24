上任首次漢光演習 賴清德穿軍裝視導

賴清德總統（中）23日前往花蓮空軍基地，這是他首度以三軍統帥身分視導國軍漢光演習。（記者曾原信／攝影）

賴清德 總統昨天首度以三軍統帥身分視導國軍漢光演習，除了前往佳山基地視察洞庫設施外，並視導大量傷患檢傷分類及後送作業。賴總統強調，所有國軍弟兄姊妹，都是守護國家安全的重要戰力，他感謝大家的努力和付出，並希望能持續精進戰力，不僅讓國人安心，更讓世界看見台灣守護國家的決心。

漢光第40號演習昨進入第二天，颱風凱米來勢洶洶，軍方演習科目也受到影響，今天原定進行的多項操演也宣布喊卡。國防部 發言人孫立方少將表示，將視天候狀況調整演習科目，並且配合中央災害應變中心準備救災應變。不過，未受到颱風影響的澎湖，仍將依演習計畫進行「鎮疆操演」實彈射擊。

漢光演習第二天，雖然受到凱米颱風影響，部分科目取消，賴清德總統仍舊依照計畫，搭乘空軍一號行政專機於上午8時30分飛抵空軍花蓮基地視導演習進度。

他在下機時穿著全套西裝，聽取簡報空檔，換穿迷彩服及綴有青天白日國徽的迷彩軍帽，在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等官員陪同下，驅車前往佳山基地洞庫，視察戰機潛力裝掛作業流程，同時也經過一旁正在實施跑滑道搶修的地勤演練，但這部分未開放媒體拍攝。

賴清德一行隨後轉往花蓮基地視導大量傷患檢傷分類及後送作業。曾任醫師的賴清德在視察檢傷作業時，仔細聽取基地醫務所醫療組長說明檢傷分類程序，同時現場安排六名官兵模擬各類嚴重外傷，由醫護人員做緊急初步包紮處理，並由地區野戰醫院官兵安排救護車後送。

賴清德在檢傷區前後停留約九分鐘，最後向參演部隊頒發加菜金，由空軍教育訓練暨準則發展指揮部指揮官顏有賢代表接受，全程沒有發表公開談話。

賴總統隨後在彰化表示，這次漢光演習與過去不同，是「無劇本、實戰化」演練，讓專家出題，考驗國軍的實戰反應，這樣效果才會好。提到打詐時，他表示，中國現在有許多以交流名義邀請廟宇人員或信徒赴大陸旅遊，其實很多是夾雜政治目的，有的時候，「免錢的最貴」，反而要付出特別大的代價，希望大家提高警覺。

總統府事後發布新聞稿表示，賴總統在花蓮看到參演官兵的演練成果與高昂士氣，表達肯定。

不過，新聞稿在第二段描述：「賴總統首先抵達佳山基地，了解去中化指管作業、觀看潛力掛載演練；隨後前往花蓮基地，視導整體防空、跑滑道搶修，以及大量傷患檢傷、分類及後送作業等演練課目。」文中的「去中化」指管作業，引發媒體議論紛紛，乍看之下以為是「去中國化」，後經確認為「去中心化」的一字之漏，虛驚一場。

根據國防部在演習前之說明「去中心化」指管體系，是為驗證部隊任務式指揮、分散式指管機制，以達成部隊獨立防衛作戰能力。