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陸船翻覆事件將落幕 台胡姓釣客滯陸可望有好消息

記者蔡家蓁、李成蔭／金門24日電
國民黨籍立委陳玉珍表示，0214大陸快艇事件即將在金門簽署協商共識，期盼滯留對岸的胡姓釣客也能出現轉圜。（本報資料照片）
國民黨籍立委陳玉珍表示，0214大陸快艇事件即將在金門簽署協商共識，期盼滯留對岸的胡姓釣客也能出現轉圜。（本報資料照片）

陸船翻覆事件迄今五個多月，今天將告一段落；金門胡姓軍人釣客迷航到大陸遭扣留事件超過四個月，家屬期盼也能盡速圓滿解決。

金門縣長陳福海與立委陳玉珍都表示，會持續奔走，也不排除縣長、立委、議長一起赴陸表達善意，希望胡姓男子能盡早歸來。

據了解，胡姓釣客目前在泉州一處接待所內被監管居住，陸方提供充足飲食與生活需求，每一、兩天都能獲准與金門家人通電話，但不能視訊或拍照，因為天氣炎熱且與家人分隔太久，胡男最近出現焦躁不安的焦慮情況，讓家人相當擔心。

金門縣府近月透過管道關心，除派人定時與胡男家屬保持聯繫，縣長陳福海也多次向北京國台辦請託，盼能讓胡男早日回家。

陳玉珍表示，0214大陸快艇事件即將在金門簽署協商共識，期盼滯留對岸的胡姓釣客也能出現轉圜；她並語帶玄機地說「好消息指日可待」，連澎湖漁船事件都是往正面方向發展。

澎湖籍漁船大進滿88號7月2日在金門外海捕撈小管，被大陸海警船以違反伏季休漁規定、違規拖網作業，登檢後扣押帶往大陸至今20多天，洪姓船長等五人遲未獲釋，周旋其中的澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全昨天說，上周已把洪姓船長等人的台胞證及護照送去大陸的海警隊，只待大陸中央的通知書就能放行，「應該會放才對，但還是擔心出現變數」，目前只能等待。

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