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陸船翻覆案台將歸還遺體船隻 家屬撫慰金逾600萬元

記者王千豪、蔡家蓁、謝守真、陳政錄／台北24日電
大陸一艘「三無」漁船2月在金門海域規避台海巡隊查緝時翻覆釀成兩死，兩岸協調未果，時隔五個多月傳出好消息，24日將在金門簽署共識。（本報資料照片）
大陸一艘「三無」漁船2月在金門海域規避台海巡隊查緝時翻覆釀成兩死，兩岸協調未果，時隔五個多月傳出好消息，24日將在金門簽署共識。（本報資料照片）

中國大陸一艘「三無」漁船今年2月14日在金門海域規避台海巡隊查緝時翻覆釀成二死，兩岸代表在金門協商15輪仍未解決爭議；昨天傳出好消息，雙方已就「0214金門事件」取得共識，台方將歸還船員遺體及查扣的船隻，同時也將給予家屬撫慰金；據透露，每人撫慰金超過台幣600萬元。

原本包括陸委會、海巡署等單位今天將與陸方代表在金門簽署共識，但受到凱米颱風影響，今天小三通航班停航，陸方代表確定來不了。至於延到何時簽署共識，目前還尚未確定。

據了解，陸方代表今天原訂搭乘上午9時的小三通船班抵金協商，名單包括大陸泉州台辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌六人；台方協商代表則有陸委會處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表。

經兩岸人士不斷穿梭、溝通下，兩岸取得突破性共識，如今卻因為颱風攪局，讓此事受到影響，還無法圓滿落幕，相關人士都覺得很可惜。

今年2月14日陸艇翻覆後，陸方宣布在廈金海域開展常態化執法巡查行動，此後兩岸政治角力不斷。3月18日具有軍職身分的金門胡姓釣客漂流到圍頭灣被大陸救起，迄今尚未送返台方；澎湖籍漁船「大進滿88號」涉嫌越界捕魚於7月初遭大陸海警船強行登檢後帶回調查，這些問題都因0214事件無法解套，卡關至今。

「兩岸局勢將稍稍和緩」，國民黨金門縣立委陳玉珍透露，經雙邊多個單位努力、溝通，好不容易取得共識，相信事情會圓滿落幕。

陳玉珍認為，這件事情解決後，不管是滯留大陸的胡姓釣客，或未來陸客到金門觀光都可以期待，相信在不久的將來，兩岸交流會持續恢復，金門觀光業者已苦撐很久也辛苦太久，希望兩岸逐漸恢復交流，她會持續替兩岸和平努力。

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