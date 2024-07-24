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陸船翻覆案兩岸將簽協商共識 有力人士穿梭奏功

記者蔡家蓁／金門24日電
陸船翻覆釀二死案，陸方代表李朝暉等人將重返金門與陸委會、海巡署人員進行協商，雙方已有初步共識。（本報資料照片）
陸船翻覆釀二死案，陸方代表李朝暉等人將重返金門與陸委會、海巡署人員進行協商，雙方已有初步共識。（本報資料照片）

大陸「三無」漁船在金門海域規避查緝翻覆造成兩死事件迄今160多天，雙方代表原訂今天在金門簽署協商共識、同赴金門縣殯葬所祭拜後，台方發還二具遺體及查扣的漁船，事件將可落幕。據悉，雙方最近一個月透過網路訊息往返溝通，加上有力人士居間奔走，最後達成共識。

消息人士透露，陸委會副主委梁文傑昨晚悄悄抵金，應該是類似監軍角色，到金門「就近指導」；另據說海委會主委管碧玲原也要在昨天飛抵金門，但消息提前走漏，臨時改變行程而未赴金。

知情人士指出，台方已確定要將兩具遺體及查扣的漁船歸還給陸方，昨天雙方代表已到在金門金湖飯店進行流程推演，一整個下午都在開會，陸委會、海基會、海巡署官員齊聚，陸方則委託律師到場。

陸船翻覆事件發生在今年2月14日，大陸晉江紅十字會高級顧問李朝暉等人陪罹難者家屬到金門，與台海巡署組成的談判團隊協商善後事宜，雙方舉行15場會議後，海巡署官員於3月4日飛回台灣到立法院備詢，外界原預估5日會飛回金門繼續談，但陸方代表5日中午突然到殯儀館向兩名罹難漁民上香告別後，搭下午2時小三通船班返回大陸。

陸方代表不願繼續談下去，主要是認為海委會及海巡署官員在立法院專題報告及答詢內容多有不實，以「不能接受海巡署扭曲事實，對基本事實都不承認」等理由，離開金門返回大陸。

雙方談判進入「冷凍期」，賴清德總統上任後，兩岸關係更急凍，不過，兩岸都有意讓這起海上取締事件單純化並盡快落幕，因此託人積極奔走。

據了解，雙方為了今天的協商，最近一個月已透過網路訊息往返溝通，加上有力人士居間奔走而逐步達成共識，走到協商簽約這一步。

地方認為，金門縣政府居間出不少力，近月甚至積極透過各項管道向陸方表達關心，金門府會代表本月初更專程到大陸泉州晉江市慰問兩名罹難者家屬傳遞善意。

賴清德

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