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拜登退選效應 台灣股匯雙殺 國安基金官員：視情況進場

記者陳儷方、呂俊儀／台北23日電
美國總統拜登宣布退選引發政治不確定風險，台股重挫，自助餐店店員也抽空關注台股走勢。(記者余承翰／攝影)
美國總統拜登宣布退選引發政治不確定風險，台股重挫，自助餐店店員也抽空關注台股走勢。(記者余承翰／攝影)

美國前總統川普上周有關美中貿易與晶片產業等發言造成台股下挫，美國總統拜登宣布退選更增添不確定性，昨天台股大跌612點，創今年第二大、史上第8大跌點；而外資出脫台股換美元匯出，台幣匯價重貶1.18角、以32.848元兌1美元作收，創8年多來新低價，上演股匯雙殺。

台股連續3個交易日大跌逾1500點，昨天跌幅2.68%也是亞洲主要股市之最，終場守住季線，收2萬2256點。

面對台股跌跌不休，政府官員緊急出面信心喊話。金管會官員表示，將持續關注國內外政經情勢、美國利率政策及美國總統大選兩黨政策對台股的影響，投資人面對近期波動無須過於恐慌。國安基金官員則說，台股大跌主要受到國外因素影響，美國大選舉的後續影響還要再關注，觀察台股走勢不是看一、兩天，股市有漲有跌，還是要看趨勢，若符合國安基金進場條件，並經委員會決議，就會啟動護盤。

台幣匯率方面，台幣匯價摜破32.8元價位，貶至32.848元，創2016年3月17日以來新低；而昨天台幣貶幅0.36%，淪為最弱亞幣。由於台幣匯率在短短兩個交易日重貶2.43角，外匯交易員說，外資大賣台股有匯出需求，美元買盤繼續高掛，既然外資要匯出，對美元有強烈需求，央行應該是認為外資買盤需適時被消化，因此並未與市場對作。

台股 匯率 美國總統大選

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