賀錦麗、賴清德宏國一面之緣 短暫互動

2022年1月宏都拉斯總統就職，時任副總統賴清德（右）與美國副總統賀錦麗（中）曾短暫寒暄致意。(本報資料照片)

美國總統拜登 拋出退選震撼彈，並且表態支持副手賀錦麗 迎戰川普。賀錦麗擔任副總統以來，與中國大陸國家主席習近平及時任中華民國副總統的賴清德 都短暫會晤過。2022年1月她在宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮上，與時任副總統的賴清德被安排在元首特使區的第一排，兩人簡單寒暄、交談。

本報系聯合報報導，賀錦麗曾在2022年9月表示「支持台灣自我防衛」。政治新聞網Politico整理賀錦麗的外交立場，指賀錦麗如果當選下任美國總統，台海問題上很可能延續拜登時期政策，持續對台灣提供非正式支持，來應對中國大陸與日俱增的軍事威脅。

2022年11月賀錦麗在亞太經合組織（APEC）峰會與習近平短暫會晤，她在推特（現在的X）寫道，在APEC峰會上向習問候，並重申拜登總統此前與習主席會晤中強調的「保持開放溝通管道，以負責任的方式管理美中競爭」。

至於其他外交立場，賀錦麗可能延續拜登目標，包含對烏克蘭提供強而有力的支持，持續深化美國與亞太地區的聯盟，以因應中國在地緣政治崛起。

不過對於以哈戰爭，賀錦麗的發言多表達對巴勒斯坦人的同情，可能緩和阿拉伯裔選民先前對於拜登力挺以色列的不滿情緒。

據台北中國時報報導，賀錦麗2020年就任副總統以來，並未訪問過中國，她去年9月代表拜登出席印尼雅加達的東協峰會時，批評中國試圖透過南海爭議脅迫較小的鄰國，也強調要維護美國的航行自由，此趟出訪，她還去了日韓盟邦，展現對亞洲的安全承諾。

對於美中關係，她表示，美中競爭但不尋求衝突，認為兩國需要「去風險」和增進理解；有關一中政策，賀錦麗曾說願在一中框架下，給予台灣大力支持。卡特中心所創辦的刊物「美中印象」分析指出，如果賀錦麗成為2024年總統候選人，她的中國政策與拜登政府基本一致。

也有分析指出，賀錦麗身為非洲裔美國人，將影響到她的中國政策，因為隨著美國政治中的華裔社群愈來愈重要，賀錦麗會認識到緊張的美中關係，可能會成為該群體中更具爭議的問題，對她構成政治挑戰。