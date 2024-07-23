賀錦麗、賴清德宏國一面之緣 短暫互動
美國總統拜登拋出退選震撼彈，並且表態支持副手賀錦麗迎戰川普。賀錦麗擔任副總統以來，與中國大陸國家主席習近平及時任中華民國副總統的賴清德都短暫會晤過。2022年1月她在宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮上，與時任副總統的賴清德被安排在元首特使區的第一排，兩人簡單寒暄、交談。
本報系聯合報報導，賀錦麗曾在2022年9月表示「支持台灣自我防衛」。政治新聞網Politico整理賀錦麗的外交立場，指賀錦麗如果當選下任美國總統，台海問題上很可能延續拜登時期政策，持續對台灣提供非正式支持，來應對中國大陸與日俱增的軍事威脅。
2022年11月賀錦麗在亞太經合組織（APEC）峰會與習近平短暫會晤，她在推特（現在的X）寫道，在APEC峰會上向習問候，並重申拜登總統此前與習主席會晤中強調的「保持開放溝通管道，以負責任的方式管理美中競爭」。
至於其他外交立場，賀錦麗可能延續拜登目標，包含對烏克蘭提供強而有力的支持，持續深化美國與亞太地區的聯盟，以因應中國在地緣政治崛起。
不過對於以哈戰爭，賀錦麗的發言多表達對巴勒斯坦人的同情，可能緩和阿拉伯裔選民先前對於拜登力挺以色列的不滿情緒。
據台北中國時報報導，賀錦麗2020年就任副總統以來，並未訪問過中國，她去年9月代表拜登出席印尼雅加達的東協峰會時，批評中國試圖透過南海爭議脅迫較小的鄰國，也強調要維護美國的航行自由，此趟出訪，她還去了日韓盟邦，展現對亞洲的安全承諾。
對於美中關係，她表示，美中競爭但不尋求衝突，認為兩國需要「去風險」和增進理解；有關一中政策，賀錦麗曾說願在一中框架下，給予台灣大力支持。卡特中心所創辦的刊物「美中印象」分析指出，如果賀錦麗成為2024年總統候選人，她的中國政策與拜登政府基本一致。
也有分析指出，賀錦麗身為非洲裔美國人，將影響到她的中國政策，因為隨著美國政治中的華裔社群愈來愈重要，賀錦麗會認識到緊張的美中關係，可能會成為該群體中更具爭議的問題，對她構成政治挑戰。
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