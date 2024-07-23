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蘇起：尋求兩岸對話是 台灣唯一自救方法

記者黃雅慧／台北23日電
國安會前秘書長蘇起指出，美國對台是「心有餘，力不足」，假如川普上台，會是「心不足，力也不足」。(本報資料照片)
國安會前秘書長蘇起指出，美國對台是「心有餘，力不足」，假如川普上台，會是「心不足，力也不足」。(本報資料照片)

美國總統拜登宣布退選，台北論壇基金會董事長、國安會前秘書長蘇起昨在「美國總統大選觀察座談會」上表示，本次美國大選，共和黨候選人川普是關鍵，但不論川普輸贏，對美國都是大亂或小亂的區別，而台灣在其中，尋求兩岸對話是唯一自救的方法。

蘇起指出，現在決定兩岸關係和台灣命運不只是大陸國家主席習近平，還在於美國內政與美國大選，川普歷經八年來政治歷練，已經成為「百毒不侵」的「鋼鐵人」，這次競選團隊紀律嚴明，行政能力也在增強。

他推估，假如川普選贏，會是川普由上而下帶頭作亂，包括川普可能打亂現有的美國文官體系，美國軍隊與聯邦政府之間也可能分裂等等，加深美國內部分裂的嚴重度；反之，假如川普敗選，美國混亂程度會更甚，按現在共和黨氣勢，將會是「遍地開花式的大亂」。

蘇起指出，因為美國是台灣的唯一靠山，美國將歷經大亂或小亂，台灣跟大陸也在鬥，台灣內部賴清德總統跟在野黨也在鬥，民進黨自己也在內鬥；美國是大亂小亂，台灣是外鬥與內鬥，「所以我們今年皮要繃緊一點」。

不管美國是大亂還是小亂，蘇起表示，民進黨最好每天在家祈禱，他長期示警「美國不一定會來救，大陸可能會來打」，美國對台是「心有餘，力不足」，假如川普上台，會是「心不足，力也不足」。川普亂世下，另一個關鍵是中國大陸，觀察習近平如何利用機會推進協商？

蘇起稱，不論民主黨或共和黨誰贏，對台政策要等選後再說，但他認為美國不一定會顧到台灣，美國可能會先顧以色列與烏克蘭，「我覺得兩岸要對話，這是（台灣）唯一的自救方法」。

川普 共和黨 習近平

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