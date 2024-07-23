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川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

在野立委籲勿選邊站 盡快因應變局

台灣新聞組／台北23日電
美國總統拜登（左）宣布放棄連任，台灣在野立委呼籲應對川普（右）的不確定性。(美聯社)
美國總統拜登（左）宣布放棄連任，台灣在野立委呼籲應對川普（右）的不確定性。(美聯社)

拜登宣布放棄連任，台灣朝野立委認為，此時政府不應選邊站，不論是民主黨還是共和黨，兩黨都有機會執政，如果因此得罪任何一方，台灣都將得不償失。

本報系聯合報報導，民眾黨立委林憶君說，拜登退選其實早已有跡可循，自己在上周就有接獲消息，台灣現在應該要立即開始進行政經兵推，模擬各種選前及選後可能發生的狀況。

林憶君分析，實際上從民調可以看出，拜登大部分的時間，都在苦苦追趕對手，尤其是川普在7月13日遭到槍擊，兩人的聲勢更是形成強烈對比，而當拜登上周再次確診新冠肺炎，似乎變成壓垮駱駝的最後一根稻草。

林憶君呼籲，政府應盡早開始做好各種劇本的政經兵推，包括「最壞狀況想定」(worst case scenario)，提前預備計畫，準備美國選前、選後對台灣政策可能出現的轉變，或者北京當局可能對台灣採取的行動，測試美方反應，避免屆時措手不及。

台北中國時報報導，國民黨立委徐巧芯認為，美國總統選情多變，台灣應作出相應準備，民主黨即使換人，應仍維持目前執政基調進行；然而，共和黨若重新執政，必須應對川普的不確定性；川普之前對台積電的評論以及保護費爭議，都應該重視。

民進黨立委吳思瑤表示，對於美國國內的大選，無權置喙，因為這是美國內部選舉，而對政府來說，不管共和黨、民主黨執政，都要能夠讓支持台灣成為美國重要國家政策。

總統府發言人郭雅慧表示，台灣與美國同為民主國家，對於美國選舉事務，沒有評論，強調美國是台灣堅實的民主盟友，跨黨派保持緊密合作關係。

行政院長卓榮泰則說，美國是民主成熟國家，相信美國人民會用最高的選擇與智慧，選出他們最好的總統。

拜登 民主黨 共和黨

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