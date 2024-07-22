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媒體描繪川普不友台只在乎錢 美籍YouTuber反駁

中央社華盛頓22日專電
川普近期對台灣議題談話引發議論。(路透)
川普近期對台灣議題談話引發議論。(路透)

共和黨總統參選人川普近期對台灣議題談話引發議論。住台灣的美國YouTuber鎖吶檢視川普受訪全文、過去發言、任內官員對台立場，反駁媒體把川普描繪為對台不友善、只在乎錢的報導。

川普（Donald Trump）6月25日接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪，7月17日出刊。關於台灣議題，其他媒體轉載著重3點：美國要保衛半個地球外的台灣有實際困難度、台灣應向美國支付防衛費用、及台灣搶走美國的晶片生意等。專訪出刊後，美台股市的晶片股都大跌。

來自美國的音樂人鎖吶（Sona Eyambe）近日在頻道「好機車」發表影片，討論川普的發言。他說，根據「彭博商業周刊」付費閱讀的訪問全文，川普對台灣的談話，遠多於被主流媒體拿來廣泛報導或強調的那2句話。

在影片中，鎖吶播放一段彭博的電視新聞，主播問起其中一名當天專訪川普的記者庫克（Nancy Cook）：「川普對妳說，美國實際上沒有義務保衛台灣，且台灣或許應該支付美國保護費用。我們應如何解讀這一點？」

庫克說：「我認爲那是訪問中值得注意的時刻。我們問很多制裁俄羅斯的經濟問題，也問了台灣，算是隨口問。他基本上直接說，台灣為我們做了什麼？我們這麼多年來一直是台灣的保單。他們偷走（stole）我們的晶片生意，在中國這麼迫切想要台灣時，我不確定我們是否還要繼續保護他們（台灣）」。

對於彭博這則電視新聞報導，鎖吶說，川普受訪談到晶片議題時，不是說台灣「偷」走美國的晶片生意，而是說「搶走」（took）。在商業用語中，這意味公平、正當的行為，就像是外送平台UberEats搶走foodpanda的生意。

鎖吶接著說，川普也沒有談論美國是否有義務幫助台灣。媒體把川普描繪好像是他對台灣完全不友善，而且只在乎錢。大多數的台灣媒體看到這個22秒的新聞片段、或類似內容，就完全以此作為新聞標題。

至於川普提到台灣應支付美國防衛費用，鎖吶說，川普幾乎對所有與美國有關係的主要國家都這樣說，包括韓國、日本、北約會員、沙烏地阿拉伯，同時，川普也要墨西哥支付興建美墨邊境圍牆的費用。鎖吶也在影片放入川普相關的談話片段。

鎖吶也說，要了解川普的台灣政策，可看他2017年至2021年任內任用的官員。他並舉前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前國安顧問波頓（John Bolton）等人、以及川普副手搭擋范斯（J. D. Vance）挺台的談話為例。

鎖吶說，隨著美國選舉逼近，會有許多狡黠的YouTuber散播反美言論，聲稱美國會拋棄台灣，美國不值得相信等，而且幾乎所有這些人都不是美國人。

川普 晶片 庫克

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