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兩岸青年企業家菁英峰會開幕 劉兆玄：兩岸產業需合作

特派記者陳宥菘／昆山即時報導
2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式21日在江蘇昆山登場，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄出席致詞。（記者陳宥菘／攝影）
2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式21日在江蘇昆山登場，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄出席致詞。（記者陳宥菘／攝影）

2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式21日在江蘇昆山登場，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄致詞時表示，面對全球產業巨大變化衝擊，兩岸產業除了自我提升也需要合作。交流是為合作跨出第一步，而合作是促進融合發展的具體行動。

此次峰會正好在中共二十屆三中全會閉幕後登場，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍致詞時，稱兩岸青年要抓住這個「歷史性機遇」，積極參與到兩岸交流合作、融合發展中。

他表示，三中全會作出「進一步深化改革、推進中國式現代化」的決定，是大陸面對紛雜的國內外形勢、面對新一輪科技革命與產業變革，做出的又一個歷史性抉擇，也必將為兩岸交流合作提供新機遇，注入新動能。

劉兆玄也提到，當前大陸的大環境縱有種種困難，仍將堅持進一步「深化改革」。外來的壓力越強，對外開放更堅定。這樣的環境氛圍之下，青年更應該敢於超越、創新突破。

劉兆玄還表示，大陸是世界上最大的市場之一，有龐大的消費群體、相對穩定的經濟成長、完善的工業體系，有70多家兩岸創業基地、示範點，涵蓋園區、創業孵化器、企業平台等，非常值得台青把握機會、探索發展機遇。

郭金龍指出，本次活動主題是「青春共築夢、同心創未來」，是要為台灣青年到大陸發展提供更多便利。他表示，兩岸青年好，兩岸未來才會好。希望兩岸青年樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀，攜手參與到全面深化改革和推進中國式現代化的實踐中。

郭金龍還說，兩岸青年必須做好創新大文章，聚焦新質生產力，瞄準新技術、新領域。此外，要加強交流，增進理解，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。他也鼓勵台灣青年與家人朋友到大陸走走看看。

大陸國台辦副主任潘賢掌亦出席本次開幕式，但未致詞。潘賢掌在會上與劉兆玄、郭金龍等人共同參與兩岸青年企業家合作對接啟動儀式。另外，開幕式還舉行了昆台經貿協作中心揭牌儀式、兩岸（昆山）新質生產力創新園區授牌儀式。

活動還進行了簽約儀式，包含富邦華一銀行、廈門銀行等兩岸金融機構與台協青委會、兩岸青創基地進行框架合作協議簽約、合作交流備忘錄簽約。昆山市優勢產業合作熱力圖也正式發布，呈現了4個產業集群、50個特色專業創新園區載體矩陣，以及10條重點優勢產業鏈。

大陸國台辦副主任潘賢掌（左1）、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍（左2）、兩岸...
大陸國台辦副主任潘賢掌（左1）、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍（左2）、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄（右2）19日出席2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式，並共同參與兩岸青年企業家合作對接啟動儀式。（記者陳宥菘／攝影）
2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式21日在江蘇昆山登場，活動進行了兩岸青年企業...
2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式21日在江蘇昆山登場，活動進行了兩岸青年企業家合作對接啟動儀式。記者陳宥菘／攝影
2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式21日在江蘇昆山登場，兩岸企業家峰會大陸方面...
2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式21日在江蘇昆山登場，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍出席致詞。記者陳宥菘／攝影

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