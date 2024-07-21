陸抗議台日首度海上聯演 管碧玲：精進搜救不應被干擾

巡護9號6月21日從高雄港出發前，海委會主委管碧玲特別前往慰問海巡弟兄。(翻攝自管碧玲臉書)

海洋委員會海巡署「巡護9號」日前在日本 千葉縣房總半島以南海域上，與日本海上保安廳巡邏船「相模號」進行搜索及救難演習。中國大陸外交部昨天對此表示強烈不滿、堅決反對。海委會主委管碧玲昨天在臉書 發文，強調與周邊國家合作，精進搜救能力，不應該被阻斷干擾。

管碧玲對記者表示，中國基於立場必須反對，但是站在人道救援的角度，兩岸也在合作、也必須合作，她不特別指明，只從人道救援角度說明，降低政治性，無論是對中國大陸或對日本，都是好的方向、都是善意。

海委會海巡署與日本的海巡船18日在日本境內海域舉行救難聯合訓練，這是中華民國 與日本於1972年9月斷交後，雙邊首次共同海上訓練。中國隔天對此表達抗議，並稱已要求日方不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。

管碧玲在臉書貼文強調，與周邊國家合作，精進搜救能力，不應該被阻斷干擾。海上救生救難是人道，國際合作有其必要，海巡署與周邊國家，在相連的海域上，聯合救難的案例，時有發生，跨國合作，建立窗口，聯合演練，目的是為了保護不分國籍的人們在海上的安全。

台日海域相連，跨國救生就難的任務要能順利，透過各種安排，能聯合演練，應超越政治，以人道主義的觀點視之。台日之間建立海上救生救難的合作關係，非常重要。

管碧玲說，海巡署必須持續努力，以完善國際搜救合作網絡，培育海難救援專業人力，充實海上災防能量，提升海難救助效率及周邊海域緊急救護能量，「我們尋求與周邊國家合作，精進搜救能力，不應該被阻斷干擾」。