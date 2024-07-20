川普2度提台灣 台學者解讀：平衡黨綱

川普共和黨全代會演說 製表／陳熙文

一連4日的美國共和黨 全國代表大會18日進入最後一晚，美國前總統川普 壓軸登台並開始發表談話，並接受共和黨提名角逐白宮。川普兩次提到台灣，淡大國際事務與戰略研究所教授李大中認為，共和黨新黨綱未提及台灣，川普特別在談話中帶到，可能意在平衡，也不讓對手有批評的可乘之機。

政大國際關係研究員嚴震生說，川普雖然大談團結，但包括通膨，和移民問題，川普都大開空頭支票，卻沒有提出具體解決的方法，還是只有同溫層聽得開心，未必對中間選民、游移的民主黨支持者有吸引力，而川普避談拜登 ，顯然認為現在罵他沒有意義。

川普於共和黨全代會發表談話，相較於4年前的談話，一共提及對手拜登41次之多，重批拜登絕對不是美國靈魂的救世主，而是美國工作的毀滅者，甚至是摧毀美國偉大之人，此次川普相對非常克制，只提拜登兩次，並表明說自己不想提到對方的名字。

嚴震生認為，川普陣營可能是評估選情現況不需要講到拜登，一來民主黨可能在接下來換人，二來拜登的支持度現在如此弱勢，要在談話中罵他也沒有意義，認為不值得川普去罵。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威認為，槍擊案的衝擊勢必對川普有一定上的心理影響，讓他在演說前就預告將改變演說方向，不會再攻擊對手拜登。從演說內容來看，川普的態度趨向溫和，有可能是不想再進一步激化群眾。

川普在演說中大打通膨和非法移民議題，馬準威認為是精準打擊到拜登政府的痛點，雖然現階段各項數據都顯示美國的經濟在復甦，卻與民眾的「體感」不同，拜登政府難在短時間內提出有感政策。