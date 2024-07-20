新住民法納陸配 劉世芳：陸配歸化看兩岸條例

立法院日前通過新住民基本法將陸配納入新住民，內政部長劉世芳(左二)表示，新住民基本法是保障權益，陸配要歸化為中華民國國籍，還是要回歸到兩岸人民關係條例處理。(記者林縉明／攝影)

立法院日前通過新住民基本法，把陸港澳籍配偶納入新住民。內政部長劉世芳昨天表示，新住民基本法是保障權益，新住民被照顧權不分國籍；至於陸配要歸化為中華民國 國籍，還是要回歸到兩岸人民關係條例處理。

新住民基本法立法後，陸港澳籍配偶納入新住民，陸委會副主委梁文傑日前表示，新住民基本法把陸配、港澳配偶納入統稱為新住民，可能未來有些隱憂，如定居年限縮短或是服兵役等問題。

劉世芳表示，現在的新住民基本法主要是保障權益，若陸籍配偶有正式居留資格，被照顧權益與其他國家配偶都一樣，若要歸化為中華民國國籍，還是要依循台灣地區與大陸地區人民關係條例。

至於新住民基本法與兩岸人民關係條例是否會有扞格之處，劉世芳說，新住民基本法是訂作用法，立法院通過新住民基本法名稱，裡面內容都是權益保障，用權益保障繼續照顧新住民。

此外，立法院日前通過藍白共推的解除赴陸禁團令，民進黨團總召柯建銘批評此為「假開放觀光 ，行中共統戰之實」。民眾黨團總召黃國昌說，兩岸要能溝通對話，特別是民間的交流跟對話，不應被政治的意識形態所綁架。

黃國昌表示，民眾黨支持國民黨 提案，是在幫執政黨架下台階，希望能重新考慮對於台灣的觀光業，對於台灣非常多做小生意的民眾、基層員工的生計影響，也希望藉由促進良好的民間交流跟對話來降低兩岸不斷上升的敵意螺旋，希望行政部門能看見基層民眾的困境，做出正確選擇。