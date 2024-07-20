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金廈泳渡開幕 海基會秘書長羅文嘉將同台陸官員

台灣新聞組／金門20日電
海基會副董事長羅文嘉20日將赴金門，參加強調「海基會進駐金門行政協調中心揭牌儀式」。（記者廖士鋒／攝影）
海基會副董事長羅文嘉20日將赴金門，參加強調「海基會進駐金門行政協調中心揭牌儀式」。（記者廖士鋒／攝影）

台灣海基會19日指出，為推動兩岸健康有序的雙向交流，正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉20日將出席揭牌儀式；21日金廈泳渡開幕式，有望與大陸官員同台。

本報系聯合報報導，海基會指出，羅文嘉20日下午會於金門水頭港旅服務中心出席「海基會進駐金門行政協調中心揭牌儀式」，期間將聽取港務處小三通現況簡報、揭牌、並進行小三通通關實務考察，以及參訪水頭港旅運中心新建工程。

此外，羅文嘉將於21日上午出席在烈嶼鄉雙口海邊、習山湖紀念公園舉辦的「金廈泳渡開幕典禮」，這一活動從2009年開始，已經成為兩岸體育交流合作最具代表性的水上運動，海基會今年受邀參加開幕儀式。

據台北中國時報報導，中國大陸福建省體育局長葉得盛19日率領174人海泳團，經小三通抵達金門，將參加20日海上長泳及21日金廈泳渡華人公開賽，該團為「214陸船事件」後首度有陸方組團赴台交流，其中包含約20位官員，金門縣府安排多處知名景點「類踩線」參訪，釋出最大善意盼早日恢復兩岸觀光，海基會副董事長兼祕書長羅文嘉將出席泳渡開幕式，屆時有望與大陸官員同場互動。

不過，就在陸海泳團抵金交流同日，4艘陸海警船也再度侵擾金門南面限制水域，海巡署金馬澎分署監偵立即調度4艘巡防艇全程對應驅離。此為陸方海警船7月第3度編隊侵擾，今年累計已達32次航入台方離島水域。

大陸4月曾宣布，若台灣恢復平潭海上客運航線後，就會開放福建民眾組團到台灣本島旅遊，6月底則派福州業者赴馬祖考察，但迄今並未派旅遊團訪台。

本報系聯合報報導，兩岸小三通因為疫情而被迫中斷3年後，行政院已於2023年1月7日起逐步恢復小三通服務。根據內政部統計，2023年金廈泉小三通入出境共72萬7406人次，含台方69萬963人次、中國大陸地區及無戶籍者（含港澳居民）3萬3481人次及外籍人士2962人次，與2019年新冠疫情前196萬1876人次相比，已逐步回復到37%。

大陸方面的統計則顯示，今年上半年（截至6月30日），廈門至金門、泉州至金門、福州馬尾至馬祖、福州黃岐至馬祖等4條小三通客運航線共發航客船4101班次，年增124％；運送旅客60萬2548人次，年增189％。

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