川普「保護費」風暴擴大 外資大賣台股533億

台股18日跳空大跌。（本報資料照片）

川普 「保護費」風暴擴大，台股 昨日遭外資大舉提款533億元(台幣，下同，約16億3231萬美元)，為今年第三大、史上第10大，盤面上演多殺多，權值股F4慘跌，大盤一度重挫621點，幸賴投信、公股券商等國家隊進場承接收斂跌勢，但終場仍跌371點收23398點，失守月線關卡。

台股7月攻上24000點高檔區後，外資加大調節力道，不僅昨日在台指期留倉淨空單增加8191口，達4萬3033口歷史新高，現貨更在14個交易日僅有三日買超，昨天大賣533億元，累計7月來賣超1,658.6億元，是2022年10月以來單月最多，今年來賣超金額再擴增至927.9億元。

投信及國家隊近日持續扮演穩盤角色，其中，投信昨日大買91.9億元，是歷來第七大，若排除3、4月間新高股息ETF進場布局，更是今年來最大、史上第二大，主要承接台積電 、聯發科、聯電、中美晶、光寶科、富邦金，金額5.9億至20.5億元不等；7月來天天買、連14買，累計買超633.6億元。

八大公股券商單日合計承接104.5億元，是6月25日以來最多，主要護持台積電、鴻海、廣達、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、聯發科等，金額在3.1億至41.7億元間，已連六買、累計買超331.1億元。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台積電法說釋出中性偏多訊息，若股價能力守1,000元關卡，將有助提振市場信心，大盤亦有望以盤代跌，以震盪換手方式消化賣壓。

川普「保護費」言論、拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令等組合拳接踵而至，衝擊美國大型科技股股價，台股昨日在台積電、鴻海、聯發科、廣達等權值F4領跌下，跳空摜破月線，盤中一度跌621點至23,148點，幸賴低接買盤進場，大盤指數收斂跌勢，成交量增至6,057億元。

千金股昨日因穎崴下跌37元收993元，減至16檔，其中，除力旺逆勢上漲15元收2,600元，其餘一片慘綠，弘塑跌停收1,285元，川湖、緯穎、健策、嘉澤、信驊、M31等AI概念股跌幅在4.3%至9.2%不等。

盤面上漲家數約占三分之一，金融、傳產權值股撐盤，兆豐金、第一金、合庫金等公股金控，以及台塑四寶、統一等均表態走強。