國防預算佔GDP 5%？台學者：沒民主國家編得出來

美國前總統川普的最後一任國家安全顧問歐布萊恩表示，面對中國大陸潛在的侵略，台灣應考慮將國防支出至少增加到生產毛額（GDP）的5%。圖為為澎湖五德營區機步戰鬥隊模擬人員受傷進行救援。(本報資料照片)

美國前總統川普 的國家安全顧問歐布萊恩日前表示，面對中國大陸潛在的侵略，台灣需要大幅增加國防開支，至少應該增加到國內生產毛額(ＧＤＰ)的5％，才得以跟上中國大陸。國家政策研究基金會副研究員、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲分析，若照歐布萊恩的說法，2024年國防預算 將占中央政府總預算歲出比率高達43％。「根本沒有一個民主國家能在非戰爭時期這樣編預算。」

揭仲指出，若以2024年為例，ＧＤＰ預估值為24兆5600億(台幣，下同，約7521億5392萬美元） ，3％為7368億；假如以中央政府總預算歲出編列金額為2兆8800億，國防部 年度預算要編足ＧＤＰ的3％， 則國防預算約占中央政府總預算歲出的比率將達26％；若要依照歐布萊恩的說法編足ＧＤＰ的5％，則2024年國防部年度預算需編足1兆2280億，占中央政府總預算歲出比率將高達43％。

揭仲指出，這等於政府每花2塊錢就有將近1塊錢用在國防上，恐怕沒有一個民主國家在非戰爭時期有辦法這樣編預算。

揭仲表示，前總統陳水扁2005年12月17日於「紀德級」驅逐艦成軍典禮宣示，將於2008年前逐步把國防預算調高到ＧＤＰ3％，其實還算合理的目標；因為2008年的ＧＤＰ預估值只有11兆6500億，3％為3495億，占2008年中央政府總預算歲出比率是21％。

然而，從2008年到2024年，中央政府總預算歲出編列金額的成長率僅有169％，遠落後於同期ＧＤＰ的成長率211％，國防預算占ＧＤＰ的3％，在2024年就已經顯得遙不可及了。

美國前總統川普任內最後一任的國家安全顧問歐布萊恩昨稱，台灣國防支出應增加到國內生產毛額（ＧＤＰ）的5%，跟上中國大陸，行政院指出，將持續留意各方建議，並依具體國防需求提出務實規畫。在野立委憂心，此舉可能排擠其他預算，盼政府審慎編列。

行政院發言人陳世凱指出，政府持續關注各方面建議，努力強化社會韌性，向世界證明台灣有守護自我的決心。未來會依照具體國防需求提出務實規畫，台灣會持續強化國防力量，並加強與民主國家之間的合作，持續站在民主聯盟的一方，共同維護區域和平穩定。

國防部則表示，國防預算係依防衛作戰需求、強化不對稱作戰能力及提升作戰韌性等要素，並考量政府財政與整體施政規畫審慎籌編。國防部強調，近年國防預算在政府支持下逐年成長；未來將會在確保國防安全下，持續配合政府整體財政規畫，爭取預算穩健成長。

民眾黨立委林憶君表示，台灣一直在為國防努力，2024年國防總預算編列6068億元，大約是年度ＧＤＰ的2。5%，雖然還不到民眾黨主席柯文哲主張的3%，但普遍比北約國家高出許多，台灣也一直是美國主要的軍事裝備出口對象之一站在有效使用國家整體資源的角度，因應全球局勢與威脅變化，還是應該謹慎而永續地編列「最適合」的國防預算。

國民黨立委羅廷瑋表示，要積極避戰也要努力備戰，備戰是把人民納稅錢花在刀口上，一味提升預算，會造成後續預算的排擠，當然要防備、當然要軍購，但也別忘記現在的經濟蕭條以及兩岸關係，這都是很重要的議題。