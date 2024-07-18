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黑白集／川普討保護費 賴要想怎麼付才夠

黑白集
賴清德總統。（記者許正宏／攝影）
賴清德總統。（記者許正宏／攝影）

川普受訪談到美國是否有必要保護台灣時說，跨過太平洋去防衛一個島嶼有實質困難，他認為台灣「應該付保護費」。此話一出，台積電ADR盤後應聲下跌，也使台股早盤跳空下挫。賴總統得想想，當川普把帳單列出來時，他要怎麼應對？

「收保護費」之說，是在川普遇刺前受訪所說，在遇刺後刊出；各界對川普如此赤裸裸用「錢」談論外交政策仍深感錯愕。我們只能期待，那顆子彈飛過川普耳朵之後，他的價值觀會有所改變，然後說不定也會像他改變態度呼籲美國團結一樣，把保護台灣看成美國義不容辭的責任。

「保護費」一詞當然不是人人同意。美國多年來維護台海和平的善意，台灣民眾心領了，但近年在川普和拜登的「美中對抗」戰略下，台灣的角色比較像是美國對付中國的「棋子」或「馬前卒」，變得很危險。從這個角度看，就不是美國在「保護」台灣，而是利用台灣在第一線代為抵擋中國。若是如此，承受生命與身家風險的是台灣人民，美國憑什麼要台灣交保護費？

換一個角度看，不斷購買美國軍火也是某種形式的「交保護費」，包括我們的沙灘上部署火山地雷，宮廟儲存美國彈藥，甚至連台積電都赴美設廠了，還要怎樣才夠？賴政府若真要支付保護費，得先讓美方寫下及時馳援保證才行。

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