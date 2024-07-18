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川普付費論 學者：台親美抗陸添變數 台企恐被迫加碼投資美

台灣新聞組╱台北18日電
川普表示，要防衛一個遠在地球另一端的小島，實質上很困難。圖為美加軍艦2021年通過台灣海峽。（路透）
川普表示，要防衛一個遠在地球另一端的小島，實質上很困難。圖為美加軍艦2021年通過台灣海峽。（路透）

針對美國前總統、共和黨總統候選人川普表示台灣拿走所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢；有學者表示，川普對軍事保台較保留，兩岸問題不能完全依靠美國，畢竟變數增加，民進黨政府完全親美抗中的政策，將是台灣未來挑戰；還有學者認為，除了要求台灣投入更多經費自我防衛，可能要求台積電等台灣企業在美國加碼投資

本報系聯合報報導，台灣文化大學社科院講座教授楊永明表示，川普的談話和第一任的立場跟政策相當一致，不只是針對中國的貿易、科技採取關稅跟制裁，對盟邦也是如此，所以川普講台灣搶走美國的晶片市場，對台積電在美加速投資、技術轉移等都會產生影響。

楊永明提到，傳統上共和黨跟台灣關係不錯，且共和黨議員對中國普遍質疑，但這並不會轉化成對台灣的支持；楊永明指出，民進黨完全親美抗中的政策，不僅失去平衡，也是台灣未來的新挑戰，呼籲執政者在兩岸問題上不能完全依靠美國，畢竟變數增加，不確定性也增加了。

政大國際關係中心研究員嚴震生表示，在川普的思維當中，你應該是要可以交易的對象，當你付保護費之後，美國有可能可以協助，但還不一定可以說服美國老百姓支持台灣；況且，如果台海衝突的解讀是台灣也有責任的話，美國不會出兵，就算責任都在北京，美國也還是不一定會出兵。

政治大學外交系教授黃奎博解讀，川普的意思是，台灣不僅是要在半導體產業供應鏈上全面配合美國，還要為美國提供台灣的安全承諾額外再付出費用；而持續惡化的兩岸關係，只會讓民進黨政府更拿不出對美談判的籌碼。

另據台北中國時報報導，國防院戰略所所長蘇紫雲表示，要台灣付美國保護費，這是川普一向的主張，他對北約的態度也是如此，因此蘇紫雲認為，川普若當選，可能要求台積電等台灣企業在美加碼投資，並要求台灣投入更多經費在自我防衛。

政大金融系教授殷乃平則指出，川普是生意人，在商業、政治、軍事將以利益為考量，台灣很可能淪為被商議的棋子；殷乃平也示警，若川普當選，台積電將首當其衝，因為不僅先前美國政府承諾的補助、優惠貸款打折扣，還可能對台採取關稅等制裁。

川普 台積電 投資

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