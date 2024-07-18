學者：川普思維 不只把半導體拉回美國

美國前總統、共和黨總統候選人川普 點名台灣拿走了所有晶片業務，中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，這樣的說法是先入為主的錯誤觀念，川普只看成果不看過程非常不公平；不過，川普反對任何雙邊貿易協定，若再當選，目前台灣與美國談的台美21世紀貿易倡議不排除被波及，且未來若對全世界進口美國商品加徵關稅 ，台灣也會被增加課稅。

對於市場擔心川普未來重新入主白宮 ，是否會修改現有晶片法案對吸引外商前往投資，工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨認為，不但不會大砍預算，甚至還可能追加；而且除了台灣外，包括南韓、日本、中國、西歐及東南亞和印度等地，也都搶了美國製造業的生意，且涵蓋百工百業，因此川普雖點名台灣需付保護費，以川普中心思維，絕不只是把半導體製造拉回美國而已，未來得密切注意川普後續出爐政策。

劉大年則指出，川普以美國為核心的思想沒有改變，但過去四年國際情勢變化很大，包括發生俄烏戰爭，地緣政治更明顯，川普可能會更要求供應鏈要以美國為核心，更要求在美國生產製造；另外對中國投資管制會更加碼，也會對中國課以更重關稅。

台灣企業界聞訊大多不以為然，但也擔心一旦川普重返白宮，會不會又有關稅大戰引發通膨升溫，進而影響全球經濟。國科會主委吳誠文則認為，美國總統競選期間有很多政治語言，最後也不一定會成為事實。

和碩董事長童子賢則說，比較擔心及好奇的，是不管誰當選，是不是了解台灣目前在全球扮演友善、積極又有貢獻的角色。

工商協進會理事長吳東亮認為，大家比較擔心川普上台以後，是不是保護主義又要開始了，要小心是不是又有關稅大戰，可能通膨又會上來一點，造成全球降息時間又會往後延一點，這些都是業界關注可能會影響全球經濟的狀況。