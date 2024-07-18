賴內定駐美副代表 前駐紐大使：效忠他就好 派西瓜也行

民進黨副秘書長兼代理國際部主任楊懿珊（前排左二）內定接任駐美副代表，她將率領「民進黨外交培力營」前往美國華府。(記者侯永全／攝影)

賴政府外交人士新布局，傳出民進黨 副秘書長楊懿珊內定接任駐美副代表，這項人事任命在駐美代表俞大㵢 陷入挪用公款風波之際，不無「監軍」意味；而賴清德 總統啟用楊懿珊，雖是拔擢青壯世代外交人才，背後也隱含培養美事務嫡系人馬用意， 只不過當政治任命凌駕外交專業，除外交文官體制可能反彈，未來對美關係的成效也有待考驗。

楊懿珊是外交部長林佳龍核心幕僚，在民進黨主席賴清德任內擔任副秘書長，期間擔任五個月的代理秘書長，深獲信任。由於楊懿珊並非外交系統出身，前駐紐西蘭大使介文汲17日批評「只要效忠賴清德就好了！」只要民進黨喜歡，「派個西瓜去也可以」。

介文汲擔憂以楊懿珊的背景，恐怕無法獲美方信任。他強調，如果不信任外交官，只想派去外館監軍，對外交體系只是打擊沒有幫助。

國民黨立委王鴻薇則質疑，英系和賴系大戰已從鄭文燦事件延伸到外交體系，賴清德想找一個監軍，分散蕭美琴的力量，於是民進黨「把黨工變副代表」，等於是踐踏所有外交人才，任用私人莫此為甚。

對美關係是台灣外交事務的重中之重，俞大㵢近期遭爆料挪用公款，政壇有傳聞是賴清德想用「自己人」的前奏；然而，從俞大㵢事件雷聲大雨點小的發展觀察，縱然賴清德想用自己人，但是賴的自己人不一定能獲美方信任與接受。今年適逢美國大選年，俞大㵢職務短期內不會異動，等待美選結束產生新總統後，才有可能視情勢發展，重新考量駐美代表人事布局。

楊懿珊此時內定出任駐美副代表，並非外交體系出身卻獲拔擢任用，除代表她獲得賴清德與林佳龍信任賞識，出任這項新職，賴清德想藉此培養嫡系外交人才的用意不在話下，此外也不無近身「密切觀察」俞大㵢的意味。

不過，外交向來具有高度專業性，楊懿珊的學經歷雖涉足外交事務，但並未受過專業外交官的養成訓練。這項「政治任命」若確定，將如同當初蔡政府破格任用「口譯哥」趙怡翔擔任駐美代表處政治組長，招致破壞外交文官體系的質疑批評；更值得注意的是，華府是否認同賴清德這項人事布局，楊是否能獲得美方信任，也攸關未來台美關係的發展。