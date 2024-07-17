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川普前國安顧問：台灣國防支出應至少占GDP 5%

編譯黃淑玲／綜合外電
美國前總統川普任內的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。 (美聯社)
美國前總統川普任內的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。 (美聯社)

前總統川普的第四任也是最後一任國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）周三（17日）表示，面對中國潛在的侵略，台灣需要大幅增加國防開支。他建議，台灣應考慮將國防支出至少增加到國內生產毛額（GDP）的5%，以跟上中國大陸；他暗示這個數字只是粗略估計。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

在歐布萊恩發出這個呼籲的前一日，川普接受彭博商業周刊專訪刊出，川普說，台灣應該付保護費給美國。他回答記者有關是否會捍衛台灣抵禦中國大陸入侵時表示，「台灣，我非常了解那裡的人，非常尊重他們，他們的確拿走了我們大約100%的晶片生意。我認為，台灣應該為我們的防衛付費」。

歐布萊恩在共和黨全國代表大會期間，參加彭博圓桌會議，被媒體問到川普這些有關防衛台灣的談話。歐布萊恩說，他認為川普的意思是，台灣應該為自身的防衛做出更多貢獻。「他們（指台灣）必須增加支出，以對抗中華人民共和國和中國共產黨，我們可以幫助他們，我們可以參與其中。但我認為，川普總統的意思是...我們必須分擔負擔」。

他建議，台灣應該考慮至少將GDP的5%用於軍事，以跟上中國大陸的武力發展。他說這個數字只是個粗略估計，明確強調只是表達個人觀點。

路透指出，歐布萊恩現在雖然不是川普競選團隊成員，但他與川普就國家安全問題保持著頻繁聯繫。

美國國務院發言人米勒周三則是對記者說，「如果你看看我們幾十年來提供的支持和安全合作，就會發現台灣實際上是在從美國購買軍事（裝備）」；「無論如何，這都不是來自美國的慈善」。

駐美國台北經濟文化代表處表示，維護台海和平穩定符合美國和國際社會的利益。

拜登競選團隊沒有立即回應路透的置評請求。

路透引用美國國會研究服務的資料，台灣近年已經明顯增加國防預算，從2017年到2023年，國防支出自GDP的2%提高到2.5%。2024年的國防預算約191億美元。

川普先前擔任美國總統時，華府同意出售價值數十億美元的美國武器給台灣，台灣曾抱怨刺針防空飛彈等訂單交貨延誤。

川普 預算 國務院

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