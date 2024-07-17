川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

國務院發言人米勒。(美聯社)

前總統川普針對台灣拋出的保護費說，引發熱議，國務院 發言人米勒（Matthew Miller）17日在例行記者會表示，台灣過去以來，一直替自身防衛埋單，買了數十億美元，這對美國經濟也很重要。

米勒說，「如果你看過去數十年來，美國對台灣提供的支持，以及美國對台灣提供的安全合作，這是因為台灣實實在在從美國軍購，可不是什麼美國做慈善。」

台灣關係法 載明，美國將使台灣能夠獲得數量足以維持其足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務；美國總統和國會將依據他們對臺灣防衛需要的判斷，遵照法定程序，來決定提供上述防衛物資及服務的種類及數量。

米勒表示，台灣過去以來，一直替自身防衛埋單，台灣一直向美國購買武器設備，高達數十億美元；台灣軍購美國軍品支持了美國的製造業、國防產業與科技，「所以軍購不僅對區域安全來說重要，我們相信，對美國經濟也很重要。」

美國政府去年7月底動用總統提撥授權（Presidential Drawdown Authority, PDA）提供給台灣軍備所需；8月宣布透過「外國軍事融資 」（Foreign Military Financing, FMF）管道，援台8000萬美元，國務院稱這是史上首例，且據了解，這是一批無償軍援。

米勒表示，在此之前台灣都是自己埋單，美國持續根據長期的承諾來評估，確保台灣取得必要的防衛物資與服務，以維持台灣擁有足夠的自我防衛能力。

米勒說，台灣長期以來都是走軍售管道，美國去年做了評估，認為適合提供FMF軍援。

米勒表示，美方持續相信兩岸和平穩定對美國和美國人民是不可或缺的，對全球經濟也不可或缺，而美國自然包含在全球經濟體系中；任何造成台海不穩定的情事，都可能破壞美國的經濟，這就是為何這些議題這麼重要。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點