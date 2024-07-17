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藍營雙星出訪 盧秀燕月底訪美 蔣萬安9月美國行

台灣新聞組／台北17日電
台北市長蔣萬安9月將訪問美東。(本報資料照片)
台北市長蔣萬安9月將訪問美東。(本報資料照片)

台中市長盧秀燕繼4月出訪新加坡後，昨宣布7月底將以城市交流名義出訪美西姊妹市，並參觀高科技產業、拜訪僑胞及訪視台中在美企業，迴避政治敏感城市如華盛頓；民進黨質疑盧行程保密，將要求她返台後赴議會專案報告。

台北市長蔣萬安也安排9月訪美東波士頓、紐約、費城等地，華盛頓等周邊城市尚未確定；預計參訪波士頓將聚焦新創、創投產業政策等；造訪紐約交流城市防災，也會參訪費城，蔣是賓州大學校友，也會回母校。

盧秀燕昨在市政會議前宣布22日至31日訪美，扣除搭機，8天訪10個姊妹市，被喻為「鐵人行程」；僑界已規畫歡迎會並預先宣傳。盧說，這是她上任以來第一次公務出訪美國，行程由曾派駐美西任外交官的副市長黃國榮規畫，確定後會公布；她也向美國總統候選人川普隔空祝福早日康復，強調行程維安「雙方都有準備」。

盧秀燕說，出訪有四大目的，包括拜訪姊妹市增加情誼，探視台中在海外打拚的台商如85度Ｃ，也要參訪西岸科技重鎮、關心回應僑民。已確定會拜訪塔科馬、西雅圖、庫比蒂諾、康他哥斯、聖地牙哥等城市；教育局長蔣偉民、數位局長林谷隆、新聞局長欒治誼、秘書處長謝佳蓁等人隨行，盧稱為「小型訪美團」。

民進黨台中市議員陳俞融批盧秀燕以公帑訪美，市民卻對出訪行程「霧煞煞」，將要求盧事後赴議會專案報告；她另表示，今年台灣關係法立法45周年，盧訪美應發表看法。

「台中人出總統也是好事，盧秀燕是很好的選項。」民眾黨台中市黨部主委江和樹說，很多人討論盧想選總統、布局訪美，他認為盧去美國參訪是好事。立法院副院長江啟臣說，盧秀燕推動城市外交、國際交流，對城市行銷、市政推動有幫助。

對藍營政治明星相繼訪美，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，看得出國民黨兩位政治明星積極強化與國際社會及對美關係，這也呼應國民黨這幾年「親美友日和中」方向。

目前正值美國大選敏感時期，黃介正認為，這次盧秀燕、蔣萬安訪美應會相對單純；但他認為兩人都很聰明，不在此時碰觸美中台關係的高政治化議題。

台中市長盧秀燕（前）22日起訪美。(圖／台中市府提供)
台中市長盧秀燕（前）22日起訪美。(圖／台中市府提供)

費城 國民黨 波士頓

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